أرنولد: الفوز كان ضروريا بعد بداية مخيبة للآمال وكارفاليو ما زال لديه الكثير

يرى ترنت ألكسندر آرنولد لاعب ليفربول أن فوز فريقه الكبير على ساوثامبتون جاء أفضل رد عقب الخسارة بالجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد.

وسجل لويس دياز وروبيرتو فيرمينو هدفين، وترنت ألكسندر آرنولد وفيرجل فان دايك وفابيو كارفاليو وهارفي إيليوت في فوز ليفربول الكاسح على بورنموث بتسعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال آرنولد عبر إذاعة "بي بي سي" البريطانية عقب المباراة: "لقد كان الأمر مميزا للغاية ، لقد استغلينا فرصنا وكان يوما رائعا من اللاعبين".

وعما إذا كان ذلك ردا على هزيمة مانشستر يونايتد أوضح "بالتأكيد كان ذلك، في أي وقت تتعرض فيه للهزيمة فأنت تريد الخروج والفوز بمباراتك التالية".

وأضاف "كان لدينا شيئا لنثبته والفوز كان ضروريا بعد ثلاث مباريات مخيبة للآمال ولكن الشيء الرئيسي هو الخروج بالفوز وفعلنا ذلك بطريقة رائعة".

وحقق ليفربول فوزه الأول هذا الموسم بالجولة الرابعة بعد التعادل أمام فولام وكريستال بالاس والخسارة أمام مانشستر يوناتيد بالجولات الثلاث الماضية.

كارفاليو

وعن تسجيل فابيو كارفاليو أوضح: "إنه جيد مع اللاعبين ولديه الكثير ليقدمه. أنا متأكد من أنه سيستمر في القيام بأشياء مذهلة".

وتابع "بالنسبة له يتعلق الأمر بحجز مكان في الفريق وإحداث تأثير واليوم سجل لنفسه هدفا".

وواصل "لقد بنى لنفسه أساسا جيدا حقا لهذا الموسم ، لذا نأمل أن يتمكن من المضي قدما".

وسجل اللاعب الشاب أول أهدافه بقميص ليفربول بعد قدومه من صفوف فولام خلال هذا الصيف.