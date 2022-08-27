جوارديولا: لمثل هذه المباريات أحضرنا هالاند.. والدوري الإنجليزي لا ينتظر أحدا

السبت، 27 أغسطس 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - هالاند - جوارديولا

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بفوز الفريق على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "في آخر مباراتين كان هناك الكثير من الأهداف التي سجلناها وتلقيناها".

وأضاف "كانت مباراة جيدة. عانينا دائما أمام كريستال بالاس ولكننا عدنا. في المواسم الماضية لم نتمكن من ذلك ولكننا فعلناها الآن".

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وأوضح "ما حدث لنا في الشوط الأول كان درسا جيدا. يجب أن نتحسن على عدة أصعدة ويجب أن نصبح أكثر تنافسية في بعض المواقع، فالدوري الإنجليزي لا ينتظر أحدا".

وتأخر مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يسجل رباعية في الشوط الثاني، سجل منها إرلينج هالاند ثلاثة أهداف، وهو ما علق عليه قائلا: "بالتأكيد أتينا به لمثل هذه المباريات. لم نفعل أي شيء استثنائي لأجله".

وتابع "من المهم له أن يقتنص الأهداف. فلديه هذا الحس، والمساحة تعتمد على تحركات الخصوم، وبالتالي يجب أن نمده بالمزيد من الراكضين لمنحه المساحات".

وعن برناردو سيلفا الذي ارتبط اسمه بالرحيل طوال سوق الصيف، وسجل الهدف الأول اليوم، قال جوارديولا: "لم أشكك به أبدا. إنه تنافسي للغاية ويملك عقلية مذهلة".

واختتم "أهدرنا نقطتين أمام نيوكاسل وكان يمكننا الفوز بالفرص التي خلقناها، وتعلمنا من ذلك جيدا اليوم".

وتعادل مانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لمثلهم، ويحتل الصدارة حاليا برصيد 10 نقاط انتظارا لنتيجة مباراة أرسنال مع فولام.

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