توخيل: خضت تجربة المدرجات ولا أريد إعادتها.. جالاجر أخطأ وطرده مستحق

السبت، 27 أغسطس 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

سخر توماس توخيل مدرب تشيلسي من وجوده في المدرجات أمام ليستر سيتي بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها.

وقال توخيل في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "كان مشهدا جميلا بوجود الكثير من الدعم والتشجيع حولي. الآن خضت هذه التجربة ولذلك لا حاجة لإعادتها".

وتعرض توخيل للإيقاف إثر مشادته مع أنطونيو كونتي مدرب توتنام في مباراة الجولة الثانية التي انتهت بالتعادل 2-2.

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وعن طرد كونور جالاجر بالإنذار الثاني في الدقيقة 28 قال توخيل: "لا يمكنك ارتكاب المخالفة الثانية القوية إذا كنت تملك إنذارا في أول 20 دقيقة".

وأضاف "التدخل كان يستحق البطاقة الصفراء بوضوح ووضعنا في موقف سيئ. لم يكن هناك سببا لاتخاذ هذا القرار من جانب جالاجر".

وفاز تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد، وكاد ليستر سيتي أن يتعادل في النهاية وهو ما قال عنه المدرب الألماني: "في آخر 15 دقيقة كنا محظوظين بعدم تلقي هدف التعادل في مرة أو اثنتين".

وأخيرا عن أداء المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا قال: "إنه يليق به. هو يحب البقاء متأخرا وحماية الصندوق. هو أحد أفضل مدافعي العالم على هذا الصعيد".

وحقق تشيلسي الفوز الثاني هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس مؤقتا.

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