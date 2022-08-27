إيليوت: أفعل كل شيء لمساعدة صلاح في الحصول على الحذاء الذهبي

السبت، 27 أغسطس 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

اليوت

كشف هارفي إيليوت لاعب ليفربول عن رغبته في حصول الدولي المصري محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وسجل لويس دياز وروبيرتو فيرمينو هدفين، وترنت ألكسندر آرنولد وفيرجل فان دايك وويليام كارفاليو وهارفي إيليوت في فوز ليفربول الكاسح على بورنموث بتسعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال إيليوت عقب المباراة: "حققنا فوزا هاما للغاية بالنسبة لنا ولجماهيرنا وكان علينا أن نقدم مستوى رائع ونرد على الأشخاص الذين شككوا فينا".

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وحقق ليفربول فوزه الأول هذا الموسم بالجولة الرابعة بعد التعادل أمام فولام وكريستال بالاس والخسارة أمام مانشستر يوناتيد بالجولات الثلاث الماضية.

وشدد "أريد أن يحصل محمد صلاح على الحذاء الذهبي لذلك أفعل كل شيء لمساعدته لكنه لم يكن يومه اليوم".

وسبق وأن حصل صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات في مواسم (2017 -2018 و 2018 – 2019 و 2021 -2022).

وأضاف "التسجيل في أنفيلد كان حلما يراودني منذ أن كنت طفلا. أحاول تقديم ما بوسعي لمساعدة الفريق".

وكشف "نعم النتيجة ثقيلة لكن بالنسبة لنا، ليس هناك ما يدعو إلى الإنبهار. نأمل أن نحقق نتيجة إيجابية جديدة مرة أخرى يوم الأربعاء، ربما ليس بنفس عدد الأهداف".

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وسجل ليفربول تسعة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ مباراة كريستال بالاس في سبتمبر 1989.

وانضم ليفربول إلى قائمة الفرق التي حققت الانتصار الأكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي
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