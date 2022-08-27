كلوب: لم يمكننا احترام بورنموث أكثر من ذلك.. وحالة هدف أرنولد لا تعجبني

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بفوز فريقه الكاسح على بورنموث بتسعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "أداء جيد للغاية. أردنا إظهار ردة فعل وأن نكون أفضل نسخة ممكنة من أنفسنا".

وأضاف "سجلنا العديد من الأهداف الرائعة. حسمنا المباراة وواصلنا التسجيل. الأمر كان يتعلق بالاستمرار في العمل وليس بإهانة بورنموث. لم يكن بإمكاننا احترامهم أكثر من ذلك".

وعن هدف ترينت ألكساندر أرنولد قال: "لا أحب هذا الأمر كثيرا، حين يكون اللاعب على بعد 35 ياردة من المرمى ويصرخ الجميع "سدد" ولكن في هذه الحالة نجحت المحاولة".

وتابع "من المهم أن نزيح الفترة الماضية عن صدورنا وأن نلعب كرة القدم. يوم الأربعاء ستختلف الأمور أمام نيوكاسل يونايتد. اليوم كان مزيجا من الأجواء الجيدة وكرة القدم المذهلة، لا نحظى بذلك كثيرا ولهذا سنستمتع به".

واختتم "إذا أردنا النجاح في هذا الدوري يجب أن نظهر الاستمرارية. هذا ما يجب علينا فعله الآن. هذه كانت نقطة قوتنا في المعتاد. سنشاهد نيوكاسل غدا ونرى ما يمكننا أن نفعل أمامهم".

ويلعب نيوكاسل يونايتد غدا -الأحد- ضد ولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي المتاز.

وسجل للريدز لويس دياز وروبيرتو فيرمينو "هدفين"، وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجل فان دايك وويليام كارفاليو وهارفي إيليوت.

وسجل ليفربول تسعة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ مباراة كريستال بالاس في سبتمبر 1989.

الفوز هو الأول لليفربول في الدوري هذا الموسم وهو أكبر فوز في تاريخ البريميرليج بالتساوي مع ليستر سيتي أمام ساوثامبتون، ومانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون، ومانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون.