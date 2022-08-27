هاتريك من 18 لمسة.. ماذا قدم هالاند أمام كريستال بالاس؟

السبت، 27 أغسطس 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

هالاند أمام كريستال بالاس - مانشستر سيتي

الهاتريك الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. هكذا أنهى إيرلينج هالاند مباراته الرابعة في الدوري، متغلبا مع مانشستر سيتي على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الفوز الثالث لسيتي رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة أرسنال وفولام.

فماذا قدم هالاند في هذه المباراة؟

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3 أهداف

0 تمريرات حاسمة

7 تسديدات

3 تسديدات على المرمى

0 مراوغات

18 لمسة

8 تمريرات صحيحة من أصل 9

دقة التمرير 89%

لم يفز بأي صراع أرضي من أصل 3

فاز بصراع هوائي من أصل 2

ويحتل هالاند صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 6 أهداف.

إرلينج هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
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