حارس الاتحاد عن اتهامات إيسترن كومباني: إشارتي أمام المقاولون عادية وهذا سببها

السبت، 27 أغسطس 2022 - 19:10

كتب : هاني العوضي

صبحي سليمان

تحدث صبحي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري عن الواقعة التي أثارت الجدل في ركلة جزاء المقاولون العرب، في لقاء الفريقين أمس -الجمعة- ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري.

وكان سليمان قد أشار إلى زاوية معينة خلال تنفيذ فاروقا نور الدين لركلة جزاء المقاولون، والتي فاز بها الأخير بهدف دون رد ليعزز موقفه في صراع الهبوط.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "إشارتي كانت عادية. العديد من حراس الدوريات العالمية يفعلونها لتشتيت منفذ ركلة الجزاء".

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وأضاف "الهاني سليمان أشار بمثلها قبل ذلك".

وتابع "تظاهرت بأن هناك من يحادثني، ونفذت هذه الإشارة لأشتت تركيزه".

وأوضح "عادة ما يسدد أحمد علي ركلات الجزاء في المقاولون وليس فاروقا، هذه أول مرة يسدد فيها وبالتالي لم أكن أعلم أين يسدد في المعتاد".

وعن الاتهامات بمخالفة اللعب النظيف اختتم صبحي سليمان "أنا حارس مرمى في بداية مسيرتي، من المستحيل أن أفعل ذلك".

وكان باسم عادل المشرف على كرة القدم في نادي إيسترن كومباني قد أعلن اعتزام النادي التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المحترفة والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سنتقدم بشكوى إلى رابطة الأندية المحترفة أولا ثم إلى فيفا بشأن مباراة المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري معتمدين على فيديو ركلة الجزاء".

وأضاف "الواقعة هي أن حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري أشار إلى الزاوية التي سدد بها فاروقا نور الدين ركلة الجزاء واتجه الحارس إلى الزاوية الأخرى".

الفوز ابتعد به ذئاب الجبل خطوة عن صراع الهبوط برصيد 35 نقطة بعدما حقق الفريق الفوز الثالث على التوالي في المركز الثالث عشر من 33 مباراة.

ويحتل إيسترن كومباني المركز السابع عشر بـ 30 نقطة من 32 مباراة، حيث يلعب اليوم -السبت- ضد البنك الأهلي في الثامنة مساء.

الاتحاد السكندري المقاولون العرب الدوري المصري فاروقا نور الدين صبحي سليمان إيسترن كومباني
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