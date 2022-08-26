إيسترن كومباني لـ في الجول: سنتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ركلة جزاء المقاولون

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 22:51

كتب : رضا السنباطي

إيسترن كومباني- بيان رسمي

كشف باسم عادل المشرف على كرة القدم في نادي إيسترن كومباني عن اعتزام النادي التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المحترفة والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء ذلك على خلفية مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، والتي انتهت بفوز المقاولون بهدف دون رد.

سجل هذا الهدف فاروقا نور الدين من ركلة جزاء بشباك صبحي سليمان في نهاية الشوط الأول، وهي موضع الحديث.

أخبار متعلقة
المقاولون العرب يبتعد خطوة عن صراع الهبوط بفوز شاق على الاتحاد رأسية إيزاك في +96 تبقى على آمال الجونة بالبقاء بفوز قاتل على فيوتشر قائمة الأهلي - خروج صلاح محسن واستمرار الشباب أمام طلائع الجيش بقيادة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتفادى لعنة الجولة الأولى في الدوري السعودي

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سنتقدم بشكوى إلى رابطة الأندية المحترفة أولا ثم إلى فيفا بشأن مباراة المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري معتمدين على فيديو ركلة الجزاء".

وأضاف "الواقعة هي أن حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري أشار إلى الزاوية التي سدد بها فاروقا نور الدين ركلة الجزاء واتجه الحارس إلى الزاوية الأخرى".

وأوضح "الواقعة واضحة للجميع وسنتقدم بالشكوى أمام فيفا بسبب عدم توافر اللعب النظيف في الدوري".

واختتم "اجتهدنا طوال الموسم من أجل البقاء. ما حدث اليوم يسيئ في المقام الأول إلى رابطة الأندية المحترفة".

الفوز ابتعد به ذئاب الجبل خطوة عن صراع الهبوط برصيد 35 نقطة بعدما حقق الفريق الفوز الثالث على التوالي في المركز الثالث عشر من 33 مباراة.

ويحتل إيسترن كومباني المركز السابع عشر بـ 30 نقطة من 32 مباراة، حيث يلعب غدا -السبت- ضد البنك الأهلي في الثامنة مساء.

المقاولون العرب فيفا إيسترن كومباني رابطة الأندية الاتحاد السكندري فاروقا نور الدين الاتحاد السكندري
نرشح لكم
بيراميدز يتمسك بالمركز الثاني ويفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية موعد مباراة الزمالك القادمة والأخيرة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق التعادل الثاني على التوالي وطرد بأمر الفيديو.. الزمالك والمصري بلا أهداف خبر في الجول – ميكالي يرفض مواجهة تونس في أولى وديات المنتخب الأولمبي المقاولون العرب يبتعد خطوة عن صراع الهبوط بفوز شاق على الاتحاد انتهت في الدوري - المصري (0) - (0) الزمالك انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0) - (2) بيراميدز.. 3 نقاط للضيوف رأسية إيزاك في +96 تبقى على آمال الجونة بالبقاء بفوز قاتل على فيوتشر
أخر الأخبار
بيراميدز يتمسك بالمركز الثاني ويفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية 4 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك القادمة والأخيرة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 13 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - 5 مصريين في نصف نهائي بطولة زد المفتوحة 14 دقيقة | رياضات أخرى
التعادل الثاني على التوالي وطرد بأمر الفيديو.. الزمالك والمصري بلا أهداف 19 دقيقة | الكرة المصرية
لعنة الأولمبيكو تواصل إصابة إنتر.. لاتسيو يتفوق بثلاثية 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – مصر تقهر تونس في المنستير وتقفز إلى صدارة المجموعة مؤقتا بتصفيات المونديال 30 دقيقة | كرة سلة
إيسترن كومباني لـ في الجول: سنتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ركلة جزاء المقاولون 33 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة السادسة.. إيفرتون يتعاقد مع نيل موباي 3 سنوات 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا