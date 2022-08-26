إيسترن كومباني لـ في الجول: سنتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ركلة جزاء المقاولون

كشف باسم عادل المشرف على كرة القدم في نادي إيسترن كومباني عن اعتزام النادي التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المحترفة والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء ذلك على خلفية مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، والتي انتهت بفوز المقاولون بهدف دون رد.

سجل هذا الهدف فاروقا نور الدين من ركلة جزاء بشباك صبحي سليمان في نهاية الشوط الأول، وهي موضع الحديث.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سنتقدم بشكوى إلى رابطة الأندية المحترفة أولا ثم إلى فيفا بشأن مباراة المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري معتمدين على فيديو ركلة الجزاء".

وأضاف "الواقعة هي أن حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري أشار إلى الزاوية التي سدد بها فاروقا نور الدين ركلة الجزاء واتجه الحارس إلى الزاوية الأخرى".

وأوضح "الواقعة واضحة للجميع وسنتقدم بالشكوى أمام فيفا بسبب عدم توافر اللعب النظيف في الدوري".

واختتم "اجتهدنا طوال الموسم من أجل البقاء. ما حدث اليوم يسيئ في المقام الأول إلى رابطة الأندية المحترفة".

الفوز ابتعد به ذئاب الجبل خطوة عن صراع الهبوط برصيد 35 نقطة بعدما حقق الفريق الفوز الثالث على التوالي في المركز الثالث عشر من 33 مباراة.

ويحتل إيسترن كومباني المركز السابع عشر بـ 30 نقطة من 32 مباراة، حيث يلعب غدا -السبت- ضد البنك الأهلي في الثامنة مساء.