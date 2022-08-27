هالاند بعد الهاتريك: عائلتي فخورة بما أقدمه.. وما حدث في البداية ناقوس خطر

السبت، 27 أغسطس 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

هالاند أمام كريستال بالاس - مانشستر سيتي

شدد النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانسشتر سيتي على أن ما حدث في بداية المباراة أمام مانشستر سيتي واستقبال هدفين بشكل مبكر يجب أن يكون ناقوس الخطر للتعلم منه في المستقبل.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف في فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس: "لقد كانت لحظة فخر لي ولعائلتي، ونعم أنا سعيد. أن تسجل ثلاثة أهداف فهذا شعور رائع".

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وأضاف "يتعلق الأمر بمحاولة مواصلة ما نقوم به. كان الأمر يتعلق بإجراء تعديلات صغيرة وقمنا بذلك وحققنا نتائج. كان علينا الاستماع إلى المدرب".

وتابع "إنها عقلية أننا نثق في بعضنا البعض، نعلم أن الفرص ستأتي وفي النهاية سجلنا أربعة أهداف وهذ أمر جيد جدا".

واستكمل "إنه تحذير بأننا يجب أن نكون أفضل وأن نتدرب بجد ونتطور. عندما نلعب على أرضنا لا ينبغي أن نتنازل عن الأهداف المبكرة".

وأتم "ليس من السهل القدوم إلى ناد جديد وبلد جديد لذا فقد كانت بداية جيدة. أعتقد أن العائلة بالكامل فخورة اليوم".

وسجل هالاند 6 أهداف في الدوري خلال أول مباريات بجانب تمريرة حاسمة واحدة.

ويلعب مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست في الجولة الخامسة من الدوري.

مانشستر سيتي كريستال بالاس
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