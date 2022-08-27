تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟
السبت، 27 أغسطس 2022 - 18:53
كتب : FilGoal
بنتيجة خرافية، سحق ليفربول خصمه بورنموث بتسعة أهداف دون رد، بمشاركة محمد صلاح نجم الفريق، ولكنها مشاركة غير معتادة على الإطلاق.
حقق ليفربول فوزه الأول في الدوري بمنتهى القوة، بعد تعادلين مع فولام وكريستال بالاس وخسارة أمام مانشستر يونايتد، ولكن صلاح لم يسجل أو يصنع ولو هدف وحيد من أصل تسعة أهداف.
فماذا قدم صلاح في هذه المباراة؟
0 أهداف
0 تمريرات حاسمة
4 تسديدات
تسديدة واحدة على المرمى
31 تمريرة صحيحة (من أصل 38)
دقة التمرير 82%
تمريرتان مفتاحيتان
3 محاولات للمراوغة (0 ناجحة)
أهدر فرصتين كبيرتين
7 صراعات أرضية (فاز بواحد)
ورفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.
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