بثنائية ستيرلينج.. تشيلسي بعشرة لاعبين يستعيد توازنه ويهزم ليستر سيتي

استعاد تشيلسي توازنه في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على ليستر سيتي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من المسابقة وأقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28، بعد طرد لاعب الوسط كونور كالاجار.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 7 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد ليستر عند النقطة 1 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

ونجح رحيم ستيرلينج في افتتاح أهدافه مع تشيلسي بعدما سجل ثنائية الفوز على الثعالب.

وصف المباراة

تلقى تشيلسي ضربة قوية في الدقيقة 28 بطرد كالاجار بعدما حصل على الإنذار الثاني بمنع لاعب الثعالب من الانفراد بالمرمى.

ليكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين ولمدة 60 دقيقة.

واستمر الشوط الأول بمستوى متوسط إلى أن انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني نجح ستيرلينج في تسجيل الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 47 بعد عرضية مارك كوكوريا.

واستمر تألق ستيرلينج وسجل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 63 بعد عرضية من الظهير الأيمن رييس جيمس.

لكن ليستر لم يسكت وحاول الهجوم من أجل التسجيل وبالفعل أحرز الهدف الوحيد له في المباراة بهجمة سريعة وتسديدة من داخل منطقة الجزاء من اللاعب هارفي بارنيس.

واستمرت محاولات ليستر لإحراز هدف التعادل في الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون أن تتغير النتيجة ليحقق تشيلسي الفوز بعدما تلقى هزيمة قاسية بثلاثية في الجولة الماضية أمام ليدز يونايتد.

برايتون × ليدز يونايتد

في مباراة أخرى حقق برايتون الفوز على ليدز يونايتد بهدف دون رد، سجله اللاعب باسكال جروس.

ليرفع برايتون رصيده إلى النقطة 10 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد ليدز عند النقطة 7 في المركز الخامس.

برينتفورد × إيفرتون

كما تعادل إيفرتون خارج ملعبه أمام برينتفورد بهدف لكل فريق.

سجل هدف إيفرتون آرون جوردن في الدقيقة 24، ثم تعادل برينتفورد عن طريق جانليي في الدقيقة 84.

ورفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 5 في المركز التاسع، وحصد إيفرتون ثاني نقاطه في الدوري في المركز الـ17.