هاتريك هالاند يحبط مفاجأة كريستال بالاس ويقود سيتي للفوز برباعية

نجح مانشستر سيتي في إحباط مفاجأة كريستال بالاس وفاز عليه برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وقلب مانشستر سيتي الطاولة أمام كريستال بالاس، وحول تأخره المبكر بهدفين إلى فوز برباعية.

ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 10 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 4 في المركز الـ13.

وقاد إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك"، وهو الأول له في الدوري الإنجليزي.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف إلى 6 في صدارة ترتيب هدافي البريميرليج.

وهو الهاتريك رقم 13 في مسيرة هالاند مع ريد بول سالزبورج وبوروسيا دورتموند، والآن مع مانشستر سيتي.

بداية نارية للضيوف

نجح كريستال بالاس في مفاجأة مانشستر سيتي في الدقائق الأولى من المباراة وسجل هدف التقدم في الدقيقة 5 عن طريق جون ستونز بالخطأ في مرماه.

وأضاف يواكيم أندرسون الهدف الثاني في الدقيقة 21 بضربة رأسية رائعة سكنت شباك إيدرسون.

وعقب الهدفين سيطر مانشستر سيتي على اللعب وضغط بقوة في محاولة التسجيل، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم كريستال بالاس بثنائية دون رد.

بداية العودة

في الشوط الثاني اندفع سيتي بقوة في محاولة للتسجيل ونجح بيرناردو سيلفا في إحراز الهدف الأول للسماوي في الدقيقة 53 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

هالاند يقلب المباراة

وجاء الدور على إيرلينج هالاند ليغير النتيجة وسجل الهدف الأول له والثاني للسماوي في الدقيقة 62 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من فيل فودين.

ودفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بكل من خوليان ألفاريز وإليكاي جوندوجان بدلا من رياض محرز وجواو كانسيلو لتنشيط الهجوم.

ثم أضاف هالاند الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 70 بعد متابعة لكرة جون ستونز.

وأكمل هالاند الهاتريك في الدقيقة 81 بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك بعد تمريرة رائعة من البديل جوندوجان.

ليغادر هالاند الملعب في الدقيقة 84 وسط تحية كبيرة من الجمهور، ويشارك بدلا منه الوافد الجديد سيرجيو جوميز.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة، ليحقق مانشستر سيتي ثالث انتصاراته في الدوري هذا الموسم.