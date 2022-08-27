تين هاج: تعلمنا من درس برينتفورد وما زال أمامنا عملا شاقا

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على أهمية النقاط الثلاث التي حققها فريقه عقب الفوز على ساوثمبتون.

وفاز مانشستر يونايتد على ساوثامبتون اليوم السبت بهدف دون رد في ملعب سانت ماري في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج عقب المباراة: "تحقيق مانشستر يونايتد الفوز في كل مباراة هو المعيار الأساسي والشيء الطبيعي، لكن علينا الاحتفال أيضا بفوز قاتلنا من أجله. لقد تعلمنا من درس برينتفورد".

وأضاف " ما زال هناك مجال للتحسن وكان بوسعنا أن نقدم أداء أفضل خلال النصف ساعة الأخيرة من المباراة".

وتابع "كنت واثق في قدرة المدافعين على التفوق في الثنائيات. واستطاع برونو فيرنانديز تسجيل الهدف بشكل رائع بعد بناء جيد انا سعيد من أجله حقا، ولكن علينا أن نتحسن بشكل أكبر في الاستحواذ والسيطرة على الكرة".

وسجل هدف المباراة الوحيد برونو فيرنانديز بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

الفوز على ليفربول

وعن الفوز في الجولة الماضية على ليفربول أوضح "الفوز على ليفربول منحنا الكثير من الثقة لأننا علمنا أننا يمكننا المنافسة ضد أحد أفضل الفرق في العالم. نحن في بداية الموسم وما زال أمامنا عملا صعبا وشاقا حقا ، لذا يجب أن يكون الجميع في الفريق على دراية بذلك".

وفاز مانشستر يونايتد على ليفربول بهدفين مقابل هدف خلال الجولة الثالثة من الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي.

سوق الانتقالات

وعن سوق الانتقالات كشف "نافذة الانتقالات؟ كمانشستر يونايتد عليك دائما أن تحاول القيام بعمل أفضل حتى نتمكن من معرفة ما إذا كان بإمكاننا تعزيز الفريق، إن لم يكن الأمر كذلك فسنكتفي بما حصلنا عليه".

وتعاقد يونايتد خلال هذا الصيف مع الهولندي تيريل مالاسيا والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والبرازيلي كاسيميرو والدنماركي كريستيان إريكسن.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى ست نقاط ليحتل المركز السادس بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما فاز في الجولة الماضية على ليفربول بهدفين لهدف.

فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ13.