النني أساسي للمرة الأولى.. تشكيل أرسنال لمواجهة فولام
السبت، 27 أغسطس 2022 - 17:45
كتب : FilGoal
يبدأ محمد النني أساسيا مع أرسنال للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم أمام فولام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وغاب توماس بارتي بسبب إصابة خفيف في الفخذ خلال تدريبات أمس الجمعة.
ولم يتواجد الأوكراني أولكسندر زينشينكو في قائمة المباراة أيضا بسبب التواء خفيف في الركبة اليسرى.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
الحارس: أرون رامسديل
الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كيران تيرني
الوسط: جرانيت تشاكا - محمد النني - مارتن أوديجارد
الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي
وحقق أرسنال الانتصار في أول ثلاث مباريات على كريستال بالاس وليستر سيتي وبورنموث.
على الجانب الآخر، فاز فولام على برينتفورد وتعادل مع ليفربول وولفرهامبتون.
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