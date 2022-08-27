النني أساسي للمرة الأولى.. تشكيل أرسنال لمواجهة فولام

يبدأ محمد النني أساسيا مع أرسنال للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم أمام فولام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وغاب توماس بارتي بسبب إصابة خفيف في الفخذ خلال تدريبات أمس الجمعة.

ولم يتواجد الأوكراني أولكسندر زينشينكو في قائمة المباراة أيضا بسبب التواء خفيف في الركبة اليسرى.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

الحارس: أرون رامسديل

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كيران تيرني

الوسط: جرانيت تشاكا - محمد النني - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي

وحقق أرسنال الانتصار في أول ثلاث مباريات على كريستال بالاس وليستر سيتي وبورنموث.

على الجانب الآخر، فاز فولام على برينتفورد وتعادل مع ليفربول وولفرهامبتون.