انتهت الدوري المصري - فاركو (1) (1) غزل المحلة.. صراع القاع يشتعل

السبت، 27 أغسطس 2022 - 17:19

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وغزل المحلة من الدوري المصري في إطار الجولة 33 على استاد الإسكندرية.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

بينما يحتل الغزل المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

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انتهت

ق 76: جووول التعادل من ركلة جزاء سجلها شكري نجيب في منتصف المرمى.

ق 73: ركلة جزاء لفاركو عقب عرقلة معاذ الحناوي لأحمد شريف

ق 59: عمرو شعبان يتألق ويتصدى ببراعة لتسديدة شكري نجيب ويحولها لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: القائم الأيمن يمنع تسديدة هشام عادل من إضافة الثاني للمحلة.

ق 23: تسديدة قوية من حميد ماو من داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

ق 13: جووول حميد ماو يسجل بتسديدة أرضية عقب ركنية هدف التقدم للمحلة.

ق 6: عبده يحيى يتسلم الكرة على صدره داخل منطقة الجزاء ويسدد على الطائر لكن كرته في منتصف المرمى

بداية اللقاء

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