انتهت في إنجلترا - سيتي (4)-(2) بالاس.. تشيلسي (2)-(1) ليستر
السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:47
كتب : FilGoal
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مانشستر سيتي X كريستال بالاس
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 4-2
ق 81: جوووووول هالاند والهاتريك
ق 70: جووووول هالاند والثالث لمانشستر سيتي
ق 62: جوووول هالاند والثاني بصناعة فودين
ق 53: جووووول بيرناردو سيلفا يسجل الأول لسيتي
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم بالاس بهدفين دون رد.
ق22: جوووووووووووووول ثااااان لبالاس برأسية من يواكيم أنديرسين.
ق4: جووووووول أول لبالاس عن طريق جون ستونز بالخطأ في مرماه.
انطلاق المباراة.
تشيلسي X ليستر سيتي
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نهاية المباراة بفوز تشيلسي 2-1
ق 65: جووووول هارفي بارينس والأول لليستر
ق 62: جووووول ستيرلينج والثاني
ق47: جوووووووول سترلينج يسجل الهدف الأول لتشيلسي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق36: هدف لليستر سجله هارفي بارنز تم إلغائه لوجود مخالفة على لاعب الثعالب.
ق28: طرد لكونور جالاجير بعد حصوله على إنذارين في 6 دقائق.
ق13: إلغاء ركلة الجزاء بداعي وجود تسلل في البداية على هافيرتز.
ق13: ركلة جزاء لتشيلسي بداعي إعاقة تيليمانس للوفتس تشيك.
ق7: لوفتس تشيك يهدر هدفا محققا بعد عرضية زاحفة جميلة من سترلينج لكن حارس ليستر تصدى له وحولها لركلة ركنية.
انطلاق المباراة.