انتهت في إنجلترا - سيتي (4)-(2) بالاس.. تشيلسي (2)-(1) ليستر

السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

يواكيم أنديرسين يسجل هدفا لكريستال بالاس ضد مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي X كريستال بالاس

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 4-2

ق 81: جوووووول هالاند والهاتريك

ق 70: جووووول هالاند والثالث لمانشستر سيتي

ق 62: جوووول هالاند والثاني بصناعة فودين

ق 53: جووووول بيرناردو سيلفا يسجل الأول لسيتي

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بالاس بهدفين دون رد.

ق22: جوووووووووووووول ثااااان لبالاس برأسية من يواكيم أنديرسين.

ق4: جووووووول أول لبالاس عن طريق جون ستونز بالخطأ في مرماه.

انطلاق المباراة.

تشيلسي X ليستر سيتي

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي 2-1

ق 65: جووووول هارفي بارينس والأول لليستر

ق 62: جووووول ستيرلينج والثاني

ق47: جوووووووول سترلينج يسجل الهدف الأول لتشيلسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق36: هدف لليستر سجله هارفي بارنز تم إلغائه لوجود مخالفة على لاعب الثعالب.

ق28: طرد لكونور جالاجير بعد حصوله على إنذارين في 6 دقائق.

ق13: إلغاء ركلة الجزاء بداعي وجود تسلل في البداية على هافيرتز.

ق13: ركلة جزاء لتشيلسي بداعي إعاقة تيليمانس للوفتس تشيك.

ق7: لوفتس تشيك يهدر هدفا محققا بعد عرضية زاحفة جميلة من سترلينج لكن حارس ليستر تصدى له وحولها لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي كريستال بالاس تشيلسي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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