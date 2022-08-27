تشكيل تشيلسي - تشالوباه يعوض غياب كوليبالي في مواجهة ليستر
السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:30
كتب : FilGoal
يبدأ تريفو تشالوباه في التشكيل الأساسي لتشيلسي لمواجهة ليستر سيتي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي اممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.
ويغيب كاليدو كوليبالي عن المباراة بسبب تعرضه للطرد خلال مواجهة ليدز يونايتد والتي خسرها الفريق بثلاثة أهداف دون مقابل.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:
الحارس: إدوارد ميندي
الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - تريفو تشالوباه
الوسط: روبن لوفتس تشيك - ماسون ماونت - جورجينيو - كونور جالاجير - مارك كوكوريا
الهجوم: كاي هافيرتز - رحيم ستيرلنج
ويحتل تشيلسي المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بينما يحتل ليستر سيتي المركز الـ 19 بنقطة واحدة.
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