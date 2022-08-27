تشكيل مانشستر سيتي - محرز أساسي بجوار هالاند أمام كريستال بالاس

السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:17

كتب : FilGoal

هالاند يحتفل بهدفه مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

عاد رياض محرز للتشكيل الأساسي لمانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس.

وأعلن بيب جوارديولا تشكيل الفريق الذي سيواجه كريستال بالاس على ملعب الاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد محرز للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مواجهة نيوكاسل بينما يجلس إلكاي جوندوجان على مقاعد البدلاء.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: إيدروسن مورايس

الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو

الوسط: كيفن دي بروين - رودري - بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز - إيرلنج هالاند - فيل فودين

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز
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