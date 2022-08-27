تشكيل مانشستر سيتي - محرز أساسي بجوار هالاند أمام كريستال بالاس
السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:17
كتب : FilGoal
عاد رياض محرز للتشكيل الأساسي لمانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس.
وأعلن بيب جوارديولا تشكيل الفريق الذي سيواجه كريستال بالاس على ملعب الاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعاد محرز للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مواجهة نيوكاسل بينما يجلس إلكاي جوندوجان على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: إيدروسن مورايس
الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو
الوسط: كيفن دي بروين - رودري - بيرناردو سيلفا
الهجوم: رياض محرز - إيرلنج هالاند - فيل فودين
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز العاشر برصيد 4 نقاط.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(0) بورنموث.. صلاح يهدر أمام المرمى مباشر الدوري الإنجليزي – سيتي (0) - (2) بالاس.. تشيلسي (0) - (0) ليستر هدف واحد يكفي لإنهاء عجاف 7 أشهر.. يونايتد ينتصر بصعوبة على ساوثامبتون تشكيل تشيلسي - تشالوباه يعوض غياب كوليبالي في مواجهة ليستر تشكيل ليفربول – تبديل وحيد من كلوب أمام بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي – ساوثامبتون (0) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار صعب تشكيل مانشستر يونايتد – تين هاج يحافظ على فريقه المنتصر ضد ليفربول أمام ساوثامبتون الصفقة السادسة.. إيفرتون يتعاقد مع نيل موباي 3 سنوات