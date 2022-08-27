تشكيل ليفربول – تبديل وحيد من كلوب أمام بورنموث

السبت، 27 أغسطس 2022 - 15:05

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديلا وحيدا على تشكيل فريقه لملاقاة بورنموث عن ذلك الذي واجه به مانشستر يونايتد.

ودفع كلوب بفابينيو في خط الوسط بدلا من جيمس ميلنر.

ويستضيف ليفربول منافسه بورنموث في ملعب أنفيلد في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون

في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسو- هارفي إيليوت

في الهجوم: محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- لويس دياز

كلوب ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي
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