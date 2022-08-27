فيريرا يمنح 8 لاعبين راحة سلبية

قرر جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك إعطاء 8 لاعبين من الفريق راحة سلبية عقب نهاية مباراة المصري.

وبحسب موقع الزمالك الرسمي فاللاعبين هم:

محمد عواد - محمود علاء - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - عمر السعيد.

اللاعبون سيحصلون على فترة راحة حتى يوم 3 سبتمبر المقبل قبل العودة للتدريبات للمشاركة في كأس لوسيل يوم 9 سبتمبر والذي سيواجه خلاله الهلال بطل الدوري السعودي.

وكان فيريرا في وقت سابق قد قرر إراحة 10 لاعبين آخرين حتى نفس التاريخ

وكان الزمالك قد حسم تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي للمرة الـ 14 في تاريخه.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.