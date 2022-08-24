فيريرا يمنح 10 لاعبين راحة سلبية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

فيريرا - الزمالك

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك 10 لاعبين راحة سلبية.

وسيعود لاعبو الزمالك في الثاني من سبتمبر المقبل.

وبحسب موقع الزمالك الرسمي فاللاعبين هم:

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محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - أحمد سيد "زيزو" - حمزة المثلوثي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمد عبد الغني.

وهو ما يعني غياب اللاعبين الـ 10 عن الجولتين الأخيرتين من الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري وإيسترن كومباني في آخر جولتين من الدوري الذي حسم لقبه للمرة الـ 14 في تاريخه.

وفي نفس السياق رفض فيريرا منح اللاعبين راحة عقب مباراة الاتحاد التي أقيمت أمس الثلاثاء.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة 33 لمسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي.

ورفع الأبيض رصيده إلى 76 نقطة يتصدر بها جدول الترتيب بعدما حسم اللقب قبل خوض اللقاء.

جوسفالدو فيريرا الزمالك في الدوري الدوري المصري
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