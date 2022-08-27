المصري يعلن تشخيص إصابة إلياس الجلاصي

السبت، 27 أغسطس 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

إلياس الجلاصي - المصري - الإسماعيلي - الصور من حساب المصري

أعلن المصري اليوم السبت تشخيص إصابة لاعبه إلياس الجلاصي بتمزق في أربطة الكاحل.

وأصيب لاعب خط وسط المصري في لقاء فريقه الذي أقيم أمس الجمعة أمام الزمالك في ملعب برج العرب وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأثبتت الفحوصات الطبية بالإضافة للتمزق في أربطة الكاحل تعرض اللاعب لكدمة شديدة بمفصل الكاحل.

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ومن المقرر أن ينتظم الجلاصي في برنامج تأهيلي مكثف قبل ممارسة العدو الخفيف ثم الانتظام في المران الجماعي.

وانضم الجلاصي إلى المصري بداية الموسم الجاري وخاض مع الفريق 40 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع مثلهم.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول الترتيب بـ38 نقطة.

المصري إلياس الحلاصي
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