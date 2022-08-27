استراحة الدوري الإنجليزي – ساوثامبتون (0) - (0) مانشستر يونايتد.. تعادل مستمر

السبت، 27 أغسطس 2022 - 13:17

كتب : FilGoal

جادون سانشو - ساوثامبتون ومانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ساوثامبتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب سانت ماري في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: لا وقت بدل من الضائع.

ق32: تسديدة زاحفة قوية من تشي أدامز تصدى لها دي خيا بثبات.

ق31: تسديدة من أرميل بيلا كوتشاب بعدما هرب من رقابة الدفاع لكن تسديدة ذهبت أعلى مرمى يونايتد.

ق30: عرضية من كايل ووكر بيترز شتتها دفاع يونايتد لركلة ركنية.

ق25: ساوثامبتون يشن هجوما مرتدا سريعا على يونايتد لكن دفاع الضيوف يؤدي بشكل جيد.

ق20: أخطر فرص المباراة حتى الآن هجوم قوي من يونايتد وتسديدات متتالية من برونو برأسية تصدى لها الحارس وتابعها بقدمه ثم تسديدة أخرى من إيلانجا وإريكسن لكن تصدى لهما حارس ودفاع ساوثامبتون وفي النهاية تسديدة من مكتوميناي ذهبت لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – تين هاج يحافظ على فريقه المنتصر ضد ليفربول أمام ساوثامبتون الصفقة السادسة.. إيفرتون يتعاقد مع نيل موباي 3 سنوات مونت كارلو: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع ليستر لضم فوفانا رومانو: أياكس يرفض عرض مانشستر يونايتد مجددا لضم أنتوني ماريو روي: انتقال رونالدو إلى نابولي؟ مع دعم جماهيرنا سيستحيل إيقافه مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا سيبقى معنا.. واللاعبون لا يفكرون في كأس العالم الصفقة الأغلى في تاريخه.. نيوكاسل يضم إيزاك من سوسيداد كاسيميرو: أتمنى بقاء رونالدو معنا في يونايتد
أخر الأخبار
خبر في الجول – المحكمة الرياضية تحدد موعد النظر في طعن الزمالك على غرامة بوطيب 6 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي: كروس ورودريجو عادا من الإصابة.. وموقف النادي من رحيل أسينسيو 18 دقيقة | الدوري الإسباني
استدعاء بلال عبد المطلب للانضمام إلى معسكر BWB 57 دقيقة | كرة سلة
استراحة الدوري الإنجليزي – ساوثامبتون (0) - (0) مانشستر يونايتد.. تعادل مستمر 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تشافي: وقعنا في أصعب مجموعة بدوري الأبطال.. ومصير أوباميانج وديباي وماركوس ألونسو ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر يونايتد – تين هاج يحافظ على فريقه المنتصر ضد ليفربول أمام ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - المحترفة ديانا كارولينا تصل مصر استعدادا للانضمام للأهلي ساعة | رياضات أخرى
مرتضى: سنضم لاعبين من تلك الأندية.. وعرض الرعاية المقدم للأهلي مثل الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا