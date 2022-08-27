استراحة الدوري الإنجليزي – ساوثامبتون (0) - (0) مانشستر يونايتد.. تعادل مستمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ساوثامبتون ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب سانت ماري في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: لا وقت بدل من الضائع.

ق32: تسديدة زاحفة قوية من تشي أدامز تصدى لها دي خيا بثبات.

ق31: تسديدة من أرميل بيلا كوتشاب بعدما هرب من رقابة الدفاع لكن تسديدة ذهبت أعلى مرمى يونايتد.

ق30: عرضية من كايل ووكر بيترز شتتها دفاع يونايتد لركلة ركنية.

ق25: ساوثامبتون يشن هجوما مرتدا سريعا على يونايتد لكن دفاع الضيوف يؤدي بشكل جيد.

ق20: أخطر فرص المباراة حتى الآن هجوم قوي من يونايتد وتسديدات متتالية من برونو برأسية تصدى لها الحارس وتابعها بقدمه ثم تسديدة أخرى من إيلانجا وإريكسن لكن تصدى لهما حارس ودفاع ساوثامبتون وفي النهاية تسديدة من مكتوميناي ذهبت لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.