تشكيل مانشستر يونايتد – تين هاج يحافظ على فريقه المنتصر ضد ليفربول أمام ساوثامبتون
السبت، 27 أغسطس 2022 - 12:32
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة ساوثامبتون مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.
ويحل يونايتد ضيفا على ساوثامبتون لملاقاته في ملعب سانت ماري في افتتاحية الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وحافظ المدرب الهولندي على تشكيل فريقه الذي خاض به لقاء ليفربول الماضي وفاز فيه بهدفين لهدف.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: ديوجو دالوت- رافائيل فاران- ليساندرو مارتينيز- تايريل مالاسيا
في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- كريستيان إريكسن
في الوسط الهجومي: أنتوني إيلانجا- برونو فيرنانديز- جادون سانشو
في الهجوم: ماركوس راشفورد
وحصد يونايتد ثلاث نقاط من أول ثلاث جولات، فيما جمع ساوثامبتون أربع نقاط.
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