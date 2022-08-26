أنتوني: إدارة أياكس ترفض عرضا هائلا لرحيلي.. لقد أوضحت رغبتي منذ فبراير

شن أنتوني هجومًا قويًا على إارة ناديه أياكس أمستردام، بسبب منعه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ويسعى مانشستر يونايتد لحسم صفقة الجناح البرازيلي الماهر، لكن أياكس يتمسك بلاعبه.

وأجرى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو حوارًا مع أنتوني، نشره عبر حسابه في تويتر.

وجاء الحوار كالآتي:

كيف تسير المفاوضات في الوقت الحالي؟

"منذ فبراير حضر وكلائي إلى أمستردام لإخطار أياكس برغبتي في الرحيل عن النادي وخوض تحدٍ جديد، وأن بعض الأندية المهتمة ستبدأ التفاوض وتقدّم عروضًا كبيرة".

وماذا حدث مع أياكس؟

"في شهر يونيو، قطعت إجازتي الصيفية وحضرت شخصيًا لإخطار مسؤولي أياكس، بمن في ذلك المدرب الجديد، عن رغبتي في الرحيل وأنه يتوجب عليهم أخذ هذا الخيار في الاعتبار".

بماذا أخبرت النادي؟

"خلال فترة الانتقالات تواصلت الاجتماعات وتلقيت عرضًا بالتجديد من أياكس، لكني أوضحت موقفي: أريد الرحيل".

وماذا حدث اليوم الجمعة؟

"اليوم وخلال اجتماع مع النادي عبّرت عن رغبتي القديمة في الرحيل، لكن مع وجود عرض قوي على الطاولة هذه المرة. كان هناك عروض أخرى أيضًا، لكن أياكس رفض بحجة امتلاكهم 5 أيام فقط لإيجاد بديل لي".

لماذا لا يرغب أياكس في رحيلك؟

"أن لا أطالب أياكس بالتخلي عني، بل ببيعي بأعلى مقابل ممكن للاعب من الدوري الهولندي. لقد أصررت على ذلك منذ فبراير حتى يتمكن الفريق من بناء فريق في هدوء".

وكيف هو شعورك بشأن النادي؟

"كنت سعيدًا للغاية في أمستردام، فزت بالألقاب مع أياكس وكسبت أصدقاء وبنيت مسيرتي، ولكني الآن بت جاهزا لمواصلة تحقيق أحلامي وتجديد حوافزي".

وما هو موقفك الحالي؟

"يجب أن يستمع الناس لي ويفهمون أن ذلك السبيل إلى سعادتي. أريد الاستمرار في الأداء على أعلى مستوى، وأياكس سيظل دائمًا في قلبي".

وما هي رسالتك لجمهور أياكس؟

"أتمنى أن يتفهم جمهور أياكس ذلك. لأن المستقبل للاعب كرة القدم لا يكون مضمونًا أبدًا، والفرص قد لا تتكرر. رسالتي هي امتنان لنادي أياكس وجماهيره".

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وكان FilGoal.com قد تواصل مع جونيور بيدروسو وكيل أنتوني والذي شرح بدوره صعوبة المفاوضات.

وقال بيدروسو لـ FilGoal.com: "المحادثات جارية بين مانشستر يونايتد وأياكس لمحاولة التوصل لاتفاق لانتقال أنتوني".

وأضاف "آخر عرض قدمه مانشستر يونايتد لشراء أنتوني قيمته 80 مليون جنيه إسترليني".

وأكمل "أياكس يُصعَب المفاوضات مع مانشستر يونايتد لبيع اللاعب".

وأتم ردا على ماذا يريد أياكس للموافقة على بيع اللاعب؟ قائلا: "هذه الإجابة التي نريدها".

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها أن عرض يونايتد الجديد لأياكس بلغ 80 مليون جنيه إسترليني ويصل لـ94 مليونا بسبب الحوافز والمتغيرات.

وكان عرض يونايتد السابق يبلغ قيمته 67 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب أنتوني في الانتقال إلى مانشستر يونايتد وغاب عن المشاركة في مباراة أياكس الأخيرة في الدوري وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى مسرح الاحلام.

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.