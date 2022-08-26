الصفقة السادسة.. إيفرتون يتعاقد مع نيل موباي 3 سنوات

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 22:44

كتب : FilGoal

موباي

أتم إيفرتون إجراءات التعاقد مع الفرنسي نيل موباي لمدة 3 سنوات.

وأعلن إيفرتون تعاقده مع موباي حتى 2025 مع خيار التجديد لعام اخر.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة انتقال موباي القادم من صفوف برايتون هذا الصيف.

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وأوضح إيفرتون أن موباي لن يستطيع المشاركة في مواجهة برينتفورد المقبلة.

وقال موباي للموقع الرسمي لناديه: "إيفرتون ناد رائع ولديه مشجعين لا يصدقون وأنا سعيد جدا بوجودي هنا".

وأضاف "إنه شعور مذهل. لقد كان خيارا سهلا بالنسبة لي عندما بدأت التحدث مع النادي. كنت أعرف على الفور أنني أريد اللعب لإيفرتون ومساعدة النادي على النجاح. أنا متحمس وهو تحد جديد بالنسبة لي".

وشدد "سأفعل كل ما بوسعي من أجل إيفرتون. هذا ما يريده المشجعون. إنهم يريدون لاعبين مستعدين لتقديم أفضل ما لديهم، ومستعدين للقتال".

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وبات صاحب الـ 26 عاما الصفقة السادسة التي يعقدها إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد إيفرتون هذا الصيف مع جيمس تاركوفسكي وروبن فيناجري ودوايت ماكنيل وكونور كوادي وأمادو أونانا.

وأمضى موباي المواسم الثلاثة الماضية في برايتون، حيث سجل 26 هدفا في 84 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيل موباي إيفرتون برايتون
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