بقيادة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتفادى لعنة الجولة الأولى في الدوري السعودي

تفادى اتحاد جدة لعنة النتائج السلبية خلال انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد اتحاد جدة بـ 3 نقاط ثمينة عقب الفوز على مضيفه العدالة بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وسجل أحمد شراحيلي وهارون كمارا وحمدان الشمراني أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

اتحاد جدة تفادى النتائج السلبية خلال الجولة من الدوري السعودي إذ خسر ممثل مدينة جدة 4 مباريات خلال آخر 5 مواسم من انطلاقة الدوري السعودي.

وخسر الاتحاد خلال الجولة الأولى من الموسم الماضي على يد الفيحاء بهدف دون رد.

كما خسر من الشباب والاتفاق والباطن وفاز فقط على الرائد في انطلاق موسم 2019-2020.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في تشكيلة البرتغالي نونو سانتو من بداية اللقاء حتى نهايته.

أحداث المباراة

بدأ اتحاد جدة المباراة بضغط هجومي عن طريق الثلاثي هيلدر كوستا وإيجور كورنادو ورومارينو.

وأرسل طارق حامد كرة عرضية في الدقيقة 15 مهدها حمدان الشمراني ليسددها الوافد الجديد أحمد شراحيلي في شباك العدالة.

وواصل اتحاد جدة هجومه الضاغط على مرمى العدالة وسدد إيجور كورنادو تسديدة قوية مرت بجوار مرمى العدالة بقليل.

وأضاع رومارينو فرصة تعزيز تقدم الاتحاد بعدما انفرد بحارس العدالة لكن الأخير تصدى ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول العدالة تقليص الفارق عن طريق بالاسيوس لكن تسديدته مرت بجوار مرمى مارسيلو جروهي.

وألغى حكم المباراة هدف سجله البرازيلي رومارينو بعد تمريرة مد الله العليان بداعي التسلل.

وعاد العليان ليمرر كرة بينية للمهاجم هارون كمارا الذي سجل الهدف الثاني من انفراد تام في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

هارون كمارا يضيف الهدف الثاني للأتحاد ⚽️ العدالة 0 × 2 الاتحاد#العدالة_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/2AYfrmjl0i — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

وسجل المدافع حمدان الشمراني الهدف الثالث لنادي اتحاد جدة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة قوية ارتدت وتابعها بنفسه في الشباك.

بهذه النتيجة حصد اتحاد جدة أول 3 نقاط في الدوري السعودي ويستعد لمواجهة الاتفاق يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري.