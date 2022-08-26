تشكيل المصري - الجلاصي خلف ثنائي الهجوم أمام الزمالك
الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 20:09
كتب : FilGoal
أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في مباراة الليلة على برج العرب.
وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عصام ثروت
خد الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - أحمد علاء
خط الوسط: حسن علي - فريد شوقي - إلياس الجلاصي - إيزي إيميكا - عمرو عبد الفتاح "عموري"
خط الهجوم: حسين رجب - أوستن أموتو
وتنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب برج العرب.
ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.
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