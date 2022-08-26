تشكيل المصري - الجلاصي خلف ثنائي الهجوم أمام الزمالك

أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في مباراة الليلة على برج العرب.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خد الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - أحمد علاء

خط الوسط: حسن علي - فريد شوقي - إلياس الجلاصي - إيزي إيميكا - عمرو عبد الفتاح "عموري"

خط الهجوم: حسين رجب - أوستن أموتو

تعرف على تشكيل الزمالك من هنا

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب برج العرب.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.