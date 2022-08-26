تشكيل الزمالك - السعيد وشباب الأبيض يقودون الهجوم أمام المصري

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه - سيد عبد الله نيمار - محمد طارق - حسام عبد المجيد - الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري المصري الممتاز.

وحسم الزمالك تتويجه بطلا للمسابقة في الجولة الماضية، عقب خسارة بيراميدز أمام فيوتشر.

أخبار متعلقة
الإعلان عن أسعار تذاكر كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي أحمد أيمن منصور.. الزمالك يعلن ثالث صفقاته الصيفية علاء عبد العال: ليس أمامنا سوى الفوز على البنك الأهلي والزمالك

وتشهد القائمة غياب العديد من لاعبي الصف الأساسي بعد حسم اللقب، مثل أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش وإمام عاشور وسيف الدين الجزيري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد طارق - محمود علاء - محمد عبد الشافي

خط الوسط: حازم إمام - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - عبد الله جمعة

خط الهجوم: سيف جعفر - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه

البدلاء: محمد نديم - محمد حمدي - أحمد رفاعي - إسلام جابر - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أدهم الخواجة - طارق علاء - حسام أشرف.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب برج العرب.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

المصري الزمالك الدوري المصري عمر السعيد تشكيل الزمالك
نرشح لكم
قائمة الأهلي - خروج صلاح محسن واستمرار الشباب أمام طلائع الجيش تشكيل المصري - الجلاصي خلف ثنائي الهجوم أمام الزمالك الإعلان عن أسعار تذاكر كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي رئيس سيفاس سبور يكشف لـ في الجول أسباب فشل ضم أفشة التشكيل – عمر كمال ومروان محسن يقودان فيوتشر.. ومحارب أساسي مع الجونة مباشر صراع الهبوط - الاتحاد (0) (1) المقاولون.. والجونة (1) (1) فيوتشر.. جووول التعااادل سموحة ينهي سلسلة نتائجه السلبية بالانتصار على مصر للمقاصة التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وتريكة ظهير أيمن لـ المقاولون العرب
أخر الأخبار
قائمة الأهلي - خروج صلاح محسن واستمرار الشباب أمام طلائع الجيش 2 دقيقة | الكرة المصرية
قضية فيجو.. القصة الكاملة لصفقة القرن وبطل خفي يظهر دوره لأول مرة في وثائقي نتفليكس 9 دقيقة | الدوري الإسباني
بقيادة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتفادى لعنة الجولة الأولى في الدوري السعودي 12 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل المصري - الجلاصي خلف ثنائي الهجوم أمام الزمالك 14 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - صراع الهدافين في أرض الملعب بين لاتسيو وإنتر 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك - السعيد وشباب الأبيض يقودون الهجوم أمام المصري 36 دقيقة | الكرة المصرية
الإعلان عن أسعار تذاكر كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ساعة | الكرة المصرية
كما انفرد في الجول.. كيتا بالدي إلى سبارتاك موسكو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا