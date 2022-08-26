تشكيل الزمالك - السعيد وشباب الأبيض يقودون الهجوم أمام المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري المصري الممتاز.

وحسم الزمالك تتويجه بطلا للمسابقة في الجولة الماضية، عقب خسارة بيراميدز أمام فيوتشر.

وتشهد القائمة غياب العديد من لاعبي الصف الأساسي بعد حسم اللقب، مثل أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش وإمام عاشور وسيف الدين الجزيري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد طارق - محمود علاء - محمد عبد الشافي

خط الوسط: حازم إمام - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - عبد الله جمعة

خط الهجوم: سيف جعفر - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه

البدلاء: محمد نديم - محمد حمدي - أحمد رفاعي - إسلام جابر - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أدهم الخواجة - طارق علاء - حسام أشرف.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب برج العرب.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.