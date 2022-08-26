كما انفرد في الجول.. كيتا بالدي إلى سبارتاك موسكو

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي انضمام السنغالي كيتا بالدي بشكل رسمي حتى 2025.

كيتا بالدي النادي : سبارتاك موسكو سبارتاك موسكو

وانفرد FilGoal.com بتفضيل بالدي لعرض سبارتاك موسكو عن نظيره زينيت سان بطرسبرج. (طالع التفاصيل)

وخضع السنغالي للكشف الطبي اليوم الجمعة لإتمام الانتقال، وقبل الإعلان الرسمي للصفقة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تقدم الناديين الروسيين سبارتاك موسكو وزينيت بعرض لضم اللاعب السنغالي الذي كان يميل لفريق العاصمة.

وكان فيديريكو باستوريللو وكيل أعمال بالدي قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "المفاوضات مع الأهلي؟ لم نتلق أي شيء من النادي".

وأصبح بالدي لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع كالياري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي.

Transfer announcement but it came out in 2007...#KB9 🇸🇳 pic.twitter.com/31ney8sTp7 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 26, 2022

صاحب الـ27 عاما تم تصعيده إلى الفريق الأول للاتسيو الإيطالي في 2013 ثم انتقل إلى موناكو الفرنسي صيف 2017.

وتخلل فترته مع موناكو إعاراتين إلى إنتر وسامبدوريا الإيطاليين.

ولعب بالدي 185 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 41 هدفا وصنع 21 آخر.

وتوج كيتا بالدي رفقة منتخب السنغال بلقب أمم إفريقيا 2022 للمرة الأولى في تاريخهم بعد الفوز على مصر في النهائي.