خبر في الجول – تحديد موعد الفحص الطبي لـ كيتا بالدي في سبارتاك موسكو

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 15:14

كتب : محمد عبد العظيم

كيتا بالدي

أتم كيتا بالدي اتفاقه مع سبارتاك موسكو الروسي على الانضمام إليه في الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بالدي اختار عرض سبارتاك موسكو عن نظيره زينيت سان بطرسبرج وسيخضع للكشف الطبي اليوم الجمعة تمهيدا لإتمام الانتقال.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي فور اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

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وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تقدم الناديين الروسيين سبارتاك موسكو وزينيت بعرض لضم اللاعب السنغالي الذي كان يميل لفريق العاصمة.

وكان فيديريكو باستوريللو وكيل أعمال بالدي قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "المفاوضات مع الأهلي؟ لم نتلق أي شيء من النادي".

وأصبح بالدي لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع كاليري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي.

صاحب الـ27 عاما تم تصعيده إلى الفريق الأول للاتسيو الإيطالي في 2013 ثم انتقل إلى موناكو الفرنسي صيف 2017.

وتخلل فترته مع موناكو إعاراتين إلى إنتر وسامبدوريا الإيطاليين.

ولعب بالدي 185 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 41 هدفا وصنع 21 آخر.

وتوج كيتا بالدي رفقة منتخب السنغال بلقب أمم إفريقيا 2022 للمرة الأولى في تاريخهم بعد الفوز على مصر في النهائي.

كيتا بالدي سبارتاك موسكو زينيت سان بطرسبرج
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