سموحة ينهي سلسلة نتائجه السلبية بالانتصار على مصر للمقاصة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

سموحة - المقاصة

أنهى سموحة سلسلة نتائجه السلبية بالفوز على مصر للمقاصة في الجولة 33 من الدوري المصري بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية سموحة: مروان حمدي.

وارتقى مروان حمدي للمركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفا.

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وأنهى سموحة سلسلة نتائجه السلبية في الدوري والتي امتدت لـ 9 مباريات على التوالي، منذ الفوز على الأهلي لم يحقق الفريق أي انتصار متكبدا 5 هزائم و4 تعادلات.

كما تواصلت سلسلة هزائم المقاصة بالهزيمة السابعة على التوالي، ودون فوز منذ الانتصار على الجونة في الجولة 19 من المسابقة في مايو الماضي.

التشكيل

بدأ جون أفيري في هجوم المقاصة ومن خلفه حسام عبد الواحد ومحمد عادل "أمو".

فيما قاد مروان حمدي هجوم سموحة ومن خلفه أليا سيلا وعبد الكبير الوادي.

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وصف المباراة

بدأ سموحة اللقاء بكل قوة بحثا عن هدف التقدم، في الدقيقة 18 أرسل محمد شكري كرة عرضية من جهة اليسار قابلها عبد الكبير الوادي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وبعد دقيقتين نفذ شريف رضا ركلة ركنية من جهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مروان حمدي برأسية سكنت أعلى يسار المرمى.

وسدد إسلام زيادة لاعب مصر للمقاصة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس عمر صلاح بشكل رائع من أعلى يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين في الدقيقة 29.

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في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 52 أضاف مروان حمدي الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من داخل يمين منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 82 نفذ محمود فهمي ركلة حرة مباشرة أبعدها عمر صلاح ببراعة لركلة ركنية.

وانتهت المباراة بفوز سموحة الأول منذ يونيو الماضي.

سموحة مصر للمقاصة في الدوري الدوري المصري
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