تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق حامد أساسيان ضد العدالة في الدوري السعودي

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي

يبدأ الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي أساسيا في مواجهة العدالة بالجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويقود البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد السعودي الفريق في أولى المواجهات الرسمية.

وجاء تشكيل الاتحاد:

أخبار متعلقة
سيتمكن من قيد طارق حامد.. اتحاد جدة يحصل على شهادة الكفاءة المالية طارق حامد يسجل.. اتحاد جدة يفوز على أبها استعدادا لانطلاق الدوري السعودي بعد هبوط أهلي جدة.. السومة إلى العربي القطري معارا تمهيدا لقيد طارق حامد.. اتحاد جدة يعلن رفع منع القيد

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقطيي – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي

الوسط: عبد الرحمن العبود – طارق حامد – برونو هنريكي – حمدان الشمراني

الهجوم: إيجور كورنادو – رومارينيو – هيلدر كوستا

وشارك حجازي وطارق حامد في الوديات تحت قيادة نونو سانتو قبل انطلاق الموسم بشكل رسمي.

وسجل طارق حامد هدفا ضد أبها وديا في آخر استعدادات النمور لانطلاق المسابقات المحلية.

وبدا الهلال حامل لقب المسابقة بالفوز أمس على الخليج بثنائية دون رد.

طارق حامد أحمد حجازي الدوري السعودي
نرشح لكم
مباشر الدوري السعودي.. اتحاد جدة (0) - (0) العدالة.. انطلاق المباراة وهبة: لا أريد التهاون من اللاعبين.. وأسعى لتحقيق أقصى استفادة قبل تصفيات إفريقيا مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-8-2022 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري السعودي وقرعة أبطال أوروبا كأس العرب للناشئين - منتخب مصر يحصد أول ثلاث نقاط أمام السعودية على ألحان محمد عبده.. الشباب يتعاقد مع مينا قادما من سيلتا لاعب الزمالك يسجل في فوز الجزائر العريض على فلسطين بكأس العرب للناشئين الهلال السعودي يدشن شعاره الجديد كأس العرب للناشئين - تعرف على ما قاله مدرب الفراعنة.. والمصري الذي يقود منتخب عمان
أخر الأخبار
التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وتريكة ظهير أيمن لـ المقاولون العرب 5 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري السعودي.. اتحاد جدة (0) - (0) العدالة.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق حامد أساسيان ضد العدالة في الدوري السعودي 19 دقيقة | الوطن العربي
بينهم عبد الله السعيد.. 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي 22 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تين هاج - حقيقة إصابة مارسيال في الرباط الصليبي.. وموقف كاسيميرو من المشاركة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة إلى أم الدنيا.. ستيف كير يشارك في معسكر سلة بلا حدود المقام بالقاهرة 51 دقيقة | NBA
مؤتمر توخيل: فوفانا لا يتدرب مع ليستر؟ لاعبهم وهذا قرارهم ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا سيبقى معنا.. واللاعبون لا يفكرون في كأس العالم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا