تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق حامد أساسيان ضد العدالة في الدوري السعودي

يبدأ الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي أساسيا في مواجهة العدالة بالجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويقود البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد السعودي الفريق في أولى المواجهات الرسمية.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقطيي – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي

الوسط: عبد الرحمن العبود – طارق حامد – برونو هنريكي – حمدان الشمراني

الهجوم: إيجور كورنادو – رومارينيو – هيلدر كوستا

وشارك حجازي وطارق حامد في الوديات تحت قيادة نونو سانتو قبل انطلاق الموسم بشكل رسمي.

وسجل طارق حامد هدفا ضد أبها وديا في آخر استعدادات النمور لانطلاق المسابقات المحلية.

وبدا الهلال حامل لقب المسابقة بالفوز أمس على الخليج بثنائية دون رد.