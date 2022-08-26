مؤتمر توخيل: فوفانا لا يتدرب مع ليستر؟ لاعبهم وهذا قرارهم

يبدو أن أحلام تشيلسي لضم ويسلي فوفانا من ليستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية تبخرت.

ويسعى تشيلسي للتعاقد مع فوفانا منذ بداية الصيف وسط تعنت من إدارة ليستر للتخلي عن اللاعب.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "فوفانا لا يتدرب مع ليدز؟ لا أعرف شيء إنه لاعبهم وهذا قرارهم، وهذا هو الأمر".

وأضاف "أصب تركيزي الآن على الصفقات التي يمكن إنجازها قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية".

وعن قرعة أبطال أوروبا، علّق "دائما تكون مجموعة صعبة، لم أختبر من قبل مجموعة سهلة لا يهمني الأسماء أو من أي دوري أتوا، هذه هي أصعب منافسة وأا سعيد أنني أشارك فيها".

وأسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عن وقوع تشيلسي في المجموعة الخامسة رفقة ميلان وسالزبورج ودينامو زغرب.

وعن العقوبات التي واجهها في دربي لندن، رد "لن أعلق مرة آخرى على قرارات الحكم مهما كان حجمه، هذا قراري بعد الآن".

وتراجع تشيلسي إلى المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط من أول 3 جولات، بعد فوزه على إيفرتون 1-0 وتعادله مع توتنام 2-2.

ويواجه تشيلسي نظيره ليستر سيتي السبت المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في رابع جولات الدوري الإنجليزي.