مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا سيبقى معنا.. واللاعبون لا يفكرون في كأس العالم

حسم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مصير لاعبه بيرناردو سيلفا مؤكدا أنه لن يرحل وسيبقى معهم للموسم الجاري.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وربطت التقارير الصحفية مستقبل اللاعب البرتغالي بالانتقال إلى برشلونة فيما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان كان يرغب في ضم بيرناردو.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "سوف يبقى معنا بكل تأكيد".

وواصل "لم يتم التواصل معنا من أي ناد بشأن بيرناردو لذا هو سيبقى".

وعن هل يفكر اللاعبون في كأس العالم 2022 ويخافون من الإصابات قال: "لا أعتقد ذلك فإن تعرض أي لاعب للإصابة فهذا سوف يحدث".

وأردف "ربما يتعرض أي منهم للإصابة أثناء السير في الشارع، هكذا تسير الأمور".

وبسؤاله عن ملاقاة كريستال بالاس في رابع جولات الدوري الإنجليزي غدا السبت قال: "هو فريق جيد سواء كان مع روي هودجسون أو باتريك فييرا، فهم لديهم جودة كبيرة ويدافعون جيدا ومميزون في الارتداد والركلات الثابتة".

وحصد سيتي سبع نقاط من أول ثلاث جولات من المسابقة، فيما جمع كريستال بالاس أربع نقاط.