مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا سيبقى معنا.. واللاعبون لا يفكرون في كأس العالم

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 16:34

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز وبيب جوارديولا - برشلونة ومانشستر سيتي

حسم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مصير لاعبه بيرناردو سيلفا مؤكدا أنه لن يرحل وسيبقى معهم للموسم الجاري.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وربطت التقارير الصحفية مستقبل اللاعب البرتغالي بالانتقال إلى برشلونة فيما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان كان يرغب في ضم بيرناردو.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "سوف يبقى معنا بكل تأكيد".

أخبار متعلقة
الصفقة الأغلى في تاريخه.. نيوكاسل يضم إيزاك من سوسيداد أثليتك: تمت بنجاح.. برشلونة يسجل كوندي ويصبح متاحا للقاء بلد الوليد الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري "مقسمة إلى نصفين"

وواصل "لم يتم التواصل معنا من أي ناد بشأن بيرناردو لذا هو سيبقى".

وعن هل يفكر اللاعبون في كأس العالم 2022 ويخافون من الإصابات قال: "لا أعتقد ذلك فإن تعرض أي لاعب للإصابة فهذا سوف يحدث".

وأردف "ربما يتعرض أي منهم للإصابة أثناء السير في الشارع، هكذا تسير الأمور".

وبسؤاله عن ملاقاة كريستال بالاس في رابع جولات الدوري الإنجليزي غدا السبت قال: "هو فريق جيد سواء كان مع روي هودجسون أو باتريك فييرا، فهم لديهم جودة كبيرة ويدافعون جيدا ومميزون في الارتداد والركلات الثابتة".

وحصد سيتي سبع نقاط من أول ثلاث جولات من المسابقة، فيما جمع كريستال بالاس أربع نقاط.

جوارديولا مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا برشلونة سان جيرمان
نرشح لكم
الصفقة الأغلى في تاريخه.. نيوكاسل يضم إيزاك من سوسيداد كاسيميرو: أتمنى بقاء رونالدو معنا في يونايتد دي مارزيو: معاناة وكيل رونالدو.. طلب غريب من نابولي ومحاولات مع ميلان دي مارزيو: تشيلسي يقترب من جوهرة روسيا ديلي ميل: مصدر من مانشستر يونايتد ينفي عودة رونالدو إلى لشبونة تايمز: مانشستر سيتي يرفض عرض باريس لضم برناردو سيلفا.. وهذا سبب اعتراض جوارديولا عودة إلى فرنسا.. بيبي ينتقل من أرسنال إلى نيس كاسيميرو يتحدث عن حلم الدوري الإنجليزي.. واللعب بجانب فاران ورنالدو مجددا
أخر الأخبار
عودة إلى أم الدنيا.. ستيف كير يشارك في معسكر سلة بلا حدود المقام بالقاهرة 3 دقيقة | NBA
مؤتمر توخيل: فوفانا لا يتدرب مع ليستر؟ لاعبهم وهذا قرارهم 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا سيبقى معنا.. واللاعبون لا يفكرون في كأس العالم 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الأغلى في تاريخه.. نيوكاسل يضم إيزاك من سوسيداد 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (0) - (1) سموحة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
أثليتك: تمت بنجاح.. برشلونة يسجل كوندي ويصبح متاحا للقاء بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري "مقسمة إلى نصفين" ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كلوب: أريد أن نعود فريقا يخشاه الجميع.. وكنا نستحق الفوز أمام يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا