الصفقة الأغلى في تاريخه.. نيوكاسل يضم إيزاك من سوسيداد

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 16:14

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - ريال سوسيداد

أعلن نيوكاسل الإنجليزي اليوم الجمعة رسميا ضمه للسويدي أليكساندر إيزاك قادما من ريال سوسيداد الإسباني.

ولم يعلن نيوكاسل عن مدة الصفقة أو قيمتها في بيانه المنشور عبر موقعه الرسمي.

لكن ذكرت التقارير الصحفية أنه أصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي بعدما انضم مقابل 65 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

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ووقع إيزاك على عقد يربطه بنيوكاسل يمتد لست سنوات وفقا للتقارير.

وأصبح اللاعب السويدي صاحب الـ22 عاما هو رابع صفقات نيوكاسل الصيف الجاري بعد مات تارجت ونيك بوب وسفين بوتمان.

وسيرتدي إيزاك القميص رقم 14 مع نيوكاسل.

وبدأ إيزاك مسيرته في أيك السيويدي ومنه انتقل إلى بروسيا دورتموند ثم فايلم الهولندي قبل أن يحط الرحال مع ريال سوسيداد في 2019.

وخاض إيزاك مع سوسيداد 132 مباراة سجل خلالهم 44 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

نيوكاسل أليكساندر إيزاك
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