كاسيميرو: أتمنى بقاء رونالدو معنا في يونايتد

أبدى كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد رغبته في بقاء كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق وعدم رحيله.

كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وسبق لكاسيميرو اللعب بجوار رونالدو في ريال مدريد لأربع سنوات قبل رحيل اللاعب البرتغالي إلى يوفنتوس في 2018.

وتحدث كاسيميرو لشبكة "إي إس بي إن" البرازيلية قائلا: "نحن نتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين في العالم، هو يعرف أنني أحترمه كثيرا".

وواصل "أتمنى أن يبقى معنا لأنه لاعب عظيم، هو يعطيك الكثير من الأهداف وهو لاعب فائز وقائد ومهم لنا للغاية".

وأتم اللاعب البرازيلي حديثه "تواصلت معه أثناء انضمامي ليونايتد بسبب عامل اللغة، ومنذ اليوم الأول لي هنا ساعدني في كل شيء هو يساعدني كثيرا وأتمنى أن يبقى معنا".

ويرغب رونالدو في الرحيل عن يونايتد الصيف الجاري لرغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي يعد هو هدافها التاريخي.

ولكن يونايتد يرفض رحيله ولم يجد رونالدو حتى الآن فريقا يستطيع تحمل راتبه.