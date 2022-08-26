كاسيميرو: أتمنى بقاء رونالدو معنا في يونايتد

الجمعة، 26 أغسطس 2022 - 12:01

كتب : FilGoal

كاسيميرو في أولد ترافورد

أبدى كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد رغبته في بقاء كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق وعدم رحيله.

كاسيميرو

النادي : مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وسبق لكاسيميرو اللعب بجوار رونالدو في ريال مدريد لأربع سنوات قبل رحيل اللاعب البرتغالي إلى يوفنتوس في 2018.

وتحدث كاسيميرو لشبكة "إي إس بي إن" البرازيلية قائلا: "نحن نتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين في العالم، هو يعرف أنني أحترمه كثيرا".

أخبار متعلقة
زانيتي: مواجهة برشلونة وبايرن تعيد الذكريات.. مجموعة صعبة لكن نحن إنتر جناح سانتوس: الأهلي قدم عرضا لضمي لكن إدارة النادي رفضته مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-8-2022 والقنوات الناقلة.. المصري والزمالك وإنتر ولاتسيو

وواصل "أتمنى أن يبقى معنا لأنه لاعب عظيم، هو يعطيك الكثير من الأهداف وهو لاعب فائز وقائد ومهم لنا للغاية".

وأتم اللاعب البرازيلي حديثه "تواصلت معه أثناء انضمامي ليونايتد بسبب عامل اللغة، ومنذ اليوم الأول لي هنا ساعدني في كل شيء هو يساعدني كثيرا وأتمنى أن يبقى معنا".

ويرغب رونالدو في الرحيل عن يونايتد الصيف الجاري لرغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي يعد هو هدافها التاريخي.

ولكن يونايتد يرفض رحيله ولم يجد رونالدو حتى الآن فريقا يستطيع تحمل راتبه.

كاسيميرو رونالدو مانشستر يونايتد
نرشح لكم
دي مارزيو: معاناة وكيل رونالدو.. طلب غريب من نابولي ومحاولات مع ميلان دي مارزيو: تشيلسي يقترب من جوهرة روسيا ديلي ميل: مصدر من مانشستر يونايتد ينفي عودة رونالدو إلى لشبونة تايمز: مانشستر سيتي يرفض عرض باريس لضم برناردو سيلفا.. وهذا سبب اعتراض جوارديولا عودة إلى فرنسا.. بيبي ينتقل من أرسنال إلى نيس كاسيميرو يتحدث عن حلم الدوري الإنجليزي.. واللعب بجانب فاران ورنالدو مجددا ذا أثليتك: الاتفاق تم.. الفحص الطبي يفصل إيزاك عن الانضمام لـ نيوكاسل ليكيب: مانشستر سيتي يرفض عرضا ضخما من سان جيرمان لضم بيرناردو سيلفا
أخر الأخبار
مباشر قرعة الدوري الأوروبي والمؤتمر.. ماذا ينتظر النني وتريزيجيه ومصطفى محمد؟ 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كورييري ديلو سبورت: بيلوتي يخضع للكشف الطبي في روما 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاسيميرو: أتمنى بقاء رونالدو معنا في يونايتد 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
زانيتي: مواجهة برشلونة وبايرن تعيد الذكريات.. مجموعة صعبة لكن نحن إنتر 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
جناح سانتوس: الأهلي قدم عرضا لضمي لكن إدارة النادي رفضته ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-8-2022 والقنوات الناقلة.. المصري والزمالك وإنتر ولاتسيو ساعة | الكرة المصرية
أحمد أيمن منصور.. الزمالك يعلن ثالث صفقاته الصيفية 8 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: بلجيكا تواجه مصر استعدادا لـ كأس العالم.. وموعد اللقاء 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا