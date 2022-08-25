دي مارزيو: معاناة وكيل رونالدو.. طلب غريب من نابولي ومحاولات مع ميلان

لا يزال جورجي مينديش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد يبذل قصارى جهده لإلحاقه بفريق يلعب في دوري أبطال أوروبا، بحسب التقارير الصحفية.

وكشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو عن مستجدات مفاوضات الوكيل البرتغالي مع الأندية، بالتزامن مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية من نهايته.

وتواصل مينديش مع نابولي الذي يضم عددا كبيرا من اللاعبين في خط الهجوم، وبالتالي يبحث الوكيل عن إخلاء مساحة لنقل رونالدو.

هذه المساحة ستكون عن طريق بيع فيكتور أوسيمين إلى مانشستر يونايتد، الذي بدوره سيحتاج لمن يعوض رحيل رونالدو في الخط الأمامي.

ولكن على الجانب الآخر، يطالب نابولي برقم "ثلاثي"، أي 100 مليون يورو على الأقل، وهذا العرض لم يصل إليه حتى الآن، وعلى الأرجح لن يصل أبدا، خصوصا

من مانشستر يونايتد الذي يفاوض أياكس بخصوص جناحه أنتوني برقم مقارب.

وتواصل مينديش مع ميلان على الجانب الآخر لمعرفة موقفه إذا تم بيع رافاييل لياو.

وبحسب دي مارزيو أيضا، فإن تشيلسي وسبورتينج لشبونة ومارسيليا أيضا على اللائحة.

ولا تخفى رغبة رونالدو البالغ من العمر 37 عاما في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

ويشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لهذا الموسم، بعد أن أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس.