دي مارزيو: معاناة وكيل رونالدو.. طلب غريب من نابولي ومحاولات مع ميلان

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو أمام بريتفورد

لا يزال جورجي مينديش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد يبذل قصارى جهده لإلحاقه بفريق يلعب في دوري أبطال أوروبا، بحسب التقارير الصحفية.

وكشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو عن مستجدات مفاوضات الوكيل البرتغالي مع الأندية، بالتزامن مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية من نهايته.

وتواصل مينديش مع نابولي الذي يضم عددا كبيرا من اللاعبين في خط الهجوم، وبالتالي يبحث الوكيل عن إخلاء مساحة لنقل رونالدو.

أخبار متعلقة
ديلي ميل: مصدر من مانشستر يونايتد ينفي عودة رونالدو إلى لشبونة مارسيليا يكشف حقيقة المفاوضات مع كريستيانو رونالدو ذا أثليتيك: شرط من تين هاج لبقاء رونالدو.. وموقف أنتوني وجاكبو والدة طفل الهاتف: رونالدو أكثر شخص مغرور ويعاني من مشكلة

هذه المساحة ستكون عن طريق بيع فيكتور أوسيمين إلى مانشستر يونايتد، الذي بدوره سيحتاج لمن يعوض رحيل رونالدو في الخط الأمامي.

ولكن على الجانب الآخر، يطالب نابولي برقم "ثلاثي"، أي 100 مليون يورو على الأقل، وهذا العرض لم يصل إليه حتى الآن، وعلى الأرجح لن يصل أبدا، خصوصا

من مانشستر يونايتد الذي يفاوض أياكس بخصوص جناحه أنتوني برقم مقارب.

وتواصل مينديش مع ميلان على الجانب الآخر لمعرفة موقفه إذا تم بيع رافاييل لياو.

وبحسب دي مارزيو أيضا، فإن تشيلسي وسبورتينج لشبونة ومارسيليا أيضا على اللائحة.

ولا تخفى رغبة رونالدو البالغ من العمر 37 عاما في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

ويشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لهذا الموسم، بعد أن أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس.

كريستيانو رونالدو الدوري الإنجليزي نابولي مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
دي مارزيو: تشيلسي يقترب من جوهرة روسيا سكاي: مسألة وقت.. بولونيا يضم مهاجم بايرن ميونيخ ديلي ميل: مصدر من مانشستر يونايتد ينفي عودة رونالدو إلى لشبونة تايمز: مانشستر سيتي يرفض عرض باريس لضم برناردو سيلفا.. وهذا سبب اعتراض جوارديولا خبر في الجول – عرضان روسيان لـ كيتا بالدي.. وموقف الأهلي وبيراميدز السادس.. بنفيكا يدعم خط الوسط بصفقة جديدة الظهور الثالث في فرنسا.. إسلام سليماني ينضم إلى بريست عودة إلى فرنسا.. بيبي ينتقل من أرسنال إلى نيس
أخر الأخبار
رئيس برزنتيشن: رحيل شركة الكرة لن يؤثر على تعاقدنا مع الأهلي.. ورعاته قد يصلوا لـ12 42 دقيقة | الكرة المصرية
دي مارزيو: معاناة وكيل رونالدو.. طلب غريب من نابولي ومحاولات مع ميلان 43 دقيقة | ميركاتو
بنزيمة: رحيل كريستيانو ساعدني في تسجيل أهدافا أكثر ساعة | الكرة الأوروبية
دي مارزيو: تشيلسي يقترب من جوهرة روسيا ساعة | ميركاتو
سكاي: مسألة وقت.. بولونيا يضم مهاجم بايرن ميونيخ ساعة | ميركاتو
ديلي ميل: مصدر من مانشستر يونايتد ينفي عودة رونالدو إلى لشبونة ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – تحديد منافسي مصر في وديتي سبتمبر.. وموعد انطلاق المعسكر ساعة | منتخب مصر
تايمز: مانشستر سيتي يرفض عرض باريس لضم برناردو سيلفا.. وهذا سبب اعتراض جوارديولا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا