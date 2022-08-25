خبر في الجول – عرضان روسيان لـ كيتا بالدي.. وموقف الأهلي وبيراميدز

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 21:41

كتب : محمد عبد العظيم

كيتا بالدي

تلقى كيتا بالدي عرضين من الدوري الروسي للانتقال إليهما خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب السنغالي تلقى عرضين من سبارتاك موسكو وزينيت سان بطرسبرج للانضمام إليهما وأن اللاعب سيحسم موقفه خلال الساعات المقبلة.

أما فيما يثار حول الانتقال للأهلي أو بيراميدز فإن اللاعب لم يتلق أي عروض من الناديين المصريين حتى الآن.

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وكان فيديريكو باستوريللو وكيل أعمال بالدي قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "المفاوضات مع الأهلي؟ لم نتلق أي شيء من النادي".

وأصبح بالدي لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع كاليري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي.

صاحب الـ27 عاما تم تصعيده إلى الفريق الأول للاتسيو الإيطالي في 2013 ثم انتقل إلى موناكو الفرنسي صيف 2017.

وتخلل فترته مع موناكو إعاراتين إلى إنتر وسامبدوريا الإيطاليين.

ولعب بالدي 185 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 41 هدفا وصنع 21 آخر.

وتوج كيتا بالدي رفقة منتخب السنغال بلقب أمم إفريقيا 2022 للمرة الأولى في تاريخهم بعد الفوز على مصر في النهائي.

كيتا بالدي الأهلي بيراميدز
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