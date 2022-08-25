عودة إلى فرنسا.. بيبي ينتقل من أرسنال إلى نيس

أتم نيكولاس بيبي جناح أرسنال انتقاله من صفوف الفريق الإنجليزي إلى نيس الفرنسي رسميا اليوم الخميس.

وأعلن أرسنال انضمام اللاعب الإيفواري إلى نيس على سبيل الإعارة لمدة موسم دون وجود بند لأحقية الشراء.

وستكون هذه هي التجربة الرابعة لبيبي في الدوري الفرنسي بعد ستاد بوايتيفين وأنجيه وأورليانز وليل.

وانضم بيبي إلى أرسنال قادما من ليل في صيف عام 2019 مقابل 80 مليون يورو آنذاك.

وخاض اللاعب صاحب الـ27 عاما مع أرسنال 112 مباراة سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 21 آخرين.

وتوج بيبي مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2020.

وبعد إعلان أرسنال بدقائق نشر نادي نيس عبر حسابه فيديو ليبي وهو يتواجد في أرضية الملعب وسط تحية من جماهير الفريق.

وأصبح بيبي عاشر لاعب يرحل عن أرسنال الصيف الجاري بعد ماتيو جيندوزي ولوكاس توريرا وبيرند لينو وكونستانتينوس مافروبانوس وأليكساندر لاكازيت ونونو تافاريس وبابلو ماري وأوستون ترستي ورونار رونارسون.