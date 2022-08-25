عودة إلى فرنسا.. بيبي ينتقل من أرسنال إلى نيس

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

نيكولاس بيبي - أرسنال

أتم نيكولاس بيبي جناح أرسنال انتقاله من صفوف الفريق الإنجليزي إلى نيس الفرنسي رسميا اليوم الخميس.

وأعلن أرسنال انضمام اللاعب الإيفواري إلى نيس على سبيل الإعارة لمدة موسم دون وجود بند لأحقية الشراء.

وستكون هذه هي التجربة الرابعة لبيبي في الدوري الفرنسي بعد ستاد بوايتيفين وأنجيه وأورليانز وليل.

أخبار متعلقة
بشكتاش يعلن ضم ديلي ألي من غيرهما؟ أنشيلوتي وبنزيمة الأفضل في أوروبا 3 لاعبين يعودون لأنديتهم السابقة في أبطال أوروبا

وانضم بيبي إلى أرسنال قادما من ليل في صيف عام 2019 مقابل 80 مليون يورو آنذاك.

وخاض اللاعب صاحب الـ27 عاما مع أرسنال 112 مباراة سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 21 آخرين.

وتوج بيبي مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2020.

وبعد إعلان أرسنال بدقائق نشر نادي نيس عبر حسابه فيديو ليبي وهو يتواجد في أرضية الملعب وسط تحية من جماهير الفريق.

وأصبح بيبي عاشر لاعب يرحل عن أرسنال الصيف الجاري بعد ماتيو جيندوزي ولوكاس توريرا وبيرند لينو وكونستانتينوس مافروبانوس وأليكساندر لاكازيت ونونو تافاريس وبابلو ماري وأوستون ترستي ورونار رونارسون.

أرسنال نيس نيكولاس بيبي
نرشح لكم
كاسيميرو يتحدث عن حلم الدوري الإنجليزي.. واللعب بجانب فاران ورنالدو مجددا ذا أثليتك: الاتفاق تم.. الفحص الطبي يفصل إيزاك عن الانضمام لـ نيوكاسل ليكيب: مانشستر سيتي يرفض عرضا ضخما من سان جيرمان لضم بيرناردو سيلفا على طريقة "مارفل".. بايلي ينتقل من مانشستر يونايتد إلى مارسيليا سكاي: يونايتد يرفع عرضه لـ أياكس من أجل ضم أنتوني ذا أثليتك: في صفقة ضخمة.. نيوكاسل يقترب من التعاقد مع إيزاك سكاي: وست هام يتقدم بعرض لضم لوكاس باكيتا حوار جوتا - عن بداياته في كرة القدم والتواجد مع ليفربول ومركزه المفضل
أخر الأخبار
بنزيما: دون أنشيلوتي وبيريز لم أكن لأفوز بجائزة أفضل لاعب 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة إلى فرنسا.. بيبي ينتقل من أرسنال إلى نيس 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - غياب إبراهيم توريه أمام سيراميكا كليوباترا 38 دقيقة | الكرة المصرية
بشكتاش يعلن ضم ديلي ألي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
من غيرهما؟ أنشيلوتي وبنزيمة الأفضل في أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
3 لاعبين يعودون لأنديتهم السابقة في أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
قرعة أبطال أوروبا - برشلونة وبايرن من جديد.. هالاند يواجه دورتموند ومجموعة متوازنة لليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
ضربة جديدة.. الإسماعيلي يعلن حجم إصابة مدافعه وموقفه من التدخل الجراجي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب في ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا