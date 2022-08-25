ضربة جديدة.. الإسماعيلي يعلن حجم إصابة مدافعه وموقفه من التدخل الجراجي

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 18:10

كتب : محمود عزت

محمد نصر - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي حجم إصابة محمد نصر مدافع الفريق التي تعرض إليها أمس -الأربعاء- أمام إيسترن كومباني.

محمد نصر

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وخرج نصر بديلا بعد الالتحام مع أحد لاعبي إيسترن كومباني في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وخضع نصر أمس إلى عددٍ من الفحوصات الطيبة اللازمة بعدما نُقل إلى المستشفى عقب الخروج من المباراة.

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وقرر الإسماعيلي اليوم عرض اللاعب السبت المقبل على الدكتور أحمد رزق أخصائي واستشاري العظام بأحد المستشفيات بالقاهرة للوقوف على مدى حاجته لإجراء جراحة في الترقوة من عدمها.

ويفقد الإسماعيلي خدمات مدافع آخر بعد إصابة باهر المحمدي في العضلة الضامة ومحمد عمار بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية هذا الموسم.

وكان الإسماعيلي تعادل أمام إيسترن كومباني بهدف لمثله ليتعقد حظوظ الأخير في البقاء في الدوري. (تعرف على صراع الهبوط حاليا).

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 37 نقطة مبتعدا عن المصري بفارق نقطة في المركز العاشر.

الإسماعيلي إيسترن كومباني الدوري المصري محمد نصر
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