صراع الهبوط – 5 فرق تتنافس من أجل تجنب الدرجة الثانية

إنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب وإيسترن كومباني والجونة هذه هي الفرق التي تتنافس على تجنب الهبوط بنهاية الموسم الجاري من الدوري.

وخاضت كل الفرق 32 مباراة حتى الآن ويتبقى جولتين فقط على نهاية موسم 2021-2022.

فما هو الترتيب الحالي؟

13- إنبي 35 نقطة

14- غزل المحلة 34 نقطة

15- المقاولون العرب 32 نقطة

16- إيسترن كومباني 30 نقطة

17- الجونة 30 نقطة

أما فارق الأهداف فهو حاليا كالتالي:

إنبي -4 أهداف

غزل المحلة -11 هدفا

المقاولون العرب -3 أهداف

إيسترن كومباني -23 هدفا

الجونة -16 هدفا

فما هي المباريات المتبقية لكل الفرق؟

إنبي سيواجه الإسماعيلي ثم البنك الأهلي.

غزل المحلة سيواجه فاركو والاتحاد السكندري.

المقاولون العرب سيواجه الاتحاد السكندري والمصري.

إيسترن كومباني سيواجه البنك الأهلي والزمالك.

الجونة سيواجه فيوتشر وبيراميدز.

فماذا تقول لوائح الدوري المصري بشأن تحديد المراكز؟

حال تساوي أي فريقين في عدد النقاط فيتم اللجوء للمواجهات المباشرة بينهما، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ويليهما أهداف الذهاب في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف الإجمالي، وأخيرا إجمالي الأهداف المسجلة بشكل عام.

فمن سيكون رفقة مصر للمقاصة في الهبوط للدرجة الثانية ومن سيبقى في الممتاز لموسم 2022-2023؟