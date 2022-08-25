خبر في الجول - الأهلي يرفض عرض سيفاس سبور لضم أفشة

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 14:49

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي "أفشة" - الأهلي وغزل المحلة

رفض النادي الأهلي عرض سيفاس سبور التركي الخاص بضم محمد مجدي أفشة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن سبب رفض الأهلي هو الرغبة في زيادة المقابل المادي المعروض من النادي التركي.

وترك اللاعب مستقبله في يد مجلس إدارة الأهلي سواء بالبقاء أو الرحيل للاحتراف.

أخبار متعلقة
طبيب الأهلي: أفشة خضع للجراحة وهذه هي الفترة التي يحتاجها للتعافي خبر في الجول – إصابة أفشة بـ فتاق.. ومدة غيابه عن الملاعب رئيس سيفاس سبور لـ في الجول: أرسلنا عرضا لـ الأهلي لضم أفشة.. لكن لم نحصل على رد وكيله: عرض تركي من فريق يشارك في الدوري الأوروبي لـ أفشة

وكشف ميكنون أوتاياكماز رئيس سيفاس سبور التركي عن إرسال ناديه عرضا للأهلي لاستعارة محمد مجدي "أفشة" في وقت سابق لـ FilGoal.com (طالع التفاصيل)

وأنهى سيفاس الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز العاشر وتوج بلقب الكأس وبناء عليه يشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجاري.

وأجرى أفشة عملية جراحية لعلاج إصابته بفتق في جدار البطن، وسيتعافى أفشة من العملية خلال ثلاثة أسابيع.

وانضم أفشة إلى الأهلي قادما من بيراميدز في صيف عام 2019.

وخاض أفشة مع الأهلي 138 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 30 آخرين.

الأهلي محمد مجدي أفشة سيفاس سبور
نرشح لكم
وفاة كمال رضا لاعب النجوم بعد صراع مع مرض السرطان مرتضى: فيريرا وزيزو مستمران رغم الشائعات.. والـ VAR يعني 90% عدالة على الأقل رئيس البنك الأهلي: بيع ناصر منسي؟ هدفنا المربع الذهبي الموسم المقبل علاء عبد العال: ليس أمامنا سوى الفوز على البنك الأهلي والزمالك فاركو يعلن سفر عمرو جمال وتيري إلى قطر لاستكمال المرحلة الأخيرة من العلاج دون تغيير.. منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا والبرازيل في الصدارة وهبة: الفوز على السعودية مجرد خطوة.. وأداء منتخب الناشئين يتطور تدريجيا صراع الهبوط – 5 فرق تتنافس من أجل تجنب الدرجة الثانية
أخر الأخبار
دوري أبطال آسيا - النهائي الرابع.. إثارة ركلات الترجيح تقود أوراوا الياباني للنهائي 7 دقيقة | آسيا
كرة طائرة - مجموعة منتخب مصر في بطولة العالم.. وموعد المباريات 7 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - الأهلي يرفض عرض سيفاس سبور لضم أفشة 39 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: ديلي آلي يجتاز الكشف الطبي لـ بيشكتاش.. وتفاصيل التعاقد 50 دقيقة | ميركاتو
ماركا تكشف الجوائز المالية لـ دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ساعة | دوري أبطال أوروبا
وفاة كمال رضا لاعب النجوم بعد صراع مع مرض السرطان ساعة | الكرة المصرية
تقرير إسباني: يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي لضم أسينسيو ساعة | ميركاتو
كاسيميرو يتحدث عن حلم الدوري الإنجليزي.. واللعب بجانب فاران ورنالدو مجددا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا