خبر في الجول - الأهلي يرفض عرض سيفاس سبور لضم أفشة

رفض النادي الأهلي عرض سيفاس سبور التركي الخاص بضم محمد مجدي أفشة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن سبب رفض الأهلي هو الرغبة في زيادة المقابل المادي المعروض من النادي التركي.

وترك اللاعب مستقبله في يد مجلس إدارة الأهلي سواء بالبقاء أو الرحيل للاحتراف.

وكشف ميكنون أوتاياكماز رئيس سيفاس سبور التركي عن إرسال ناديه عرضا للأهلي لاستعارة محمد مجدي "أفشة" في وقت سابق لـ FilGoal.com (طالع التفاصيل)

وأنهى سيفاس الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز العاشر وتوج بلقب الكأس وبناء عليه يشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجاري.

وأجرى أفشة عملية جراحية لعلاج إصابته بفتق في جدار البطن، وسيتعافى أفشة من العملية خلال ثلاثة أسابيع.

وانضم أفشة إلى الأهلي قادما من بيراميدز في صيف عام 2019.

وخاض أفشة مع الأهلي 138 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 30 آخرين.