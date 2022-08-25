سكاي: ميليك يتفق مع يوفنتوس على الشروط الشخصية

اتفق أركاديوس ميليك لاعب مارسيليا مع يوفنتوس على الشروط الشخصية للانتقال بحسب جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي في سكاي سبورت إيطاليا.

وأضاف دي مارزيو أنّ ميليك أصبح على بعد خطوة واحدة فقط من الانضمام إلى يوفنتوس بعد اجتماع اليوم.

وسيدفع يوفنتوس مليوني يورو لمارسيليا مقابل استعارة اللاعب التي تتضمن خيار شراء بقيمة 8 ملايين يورو.

وكان ميليك انضم إلى مارسيليا موسم 2020-21 على سبيل الإعارة قبل أن يفعل بند الشراء الصيف الحالي.

وخلال 18 شهرًا مع مارسيليا، سجل المهاجم البولندي 30 هدفًا في 55 مباراة بجميع المسابقات.

ويعرف ميليك الدوري الإيطالي جيدا حيث نجح في تسجيل 48 هدفا خلال مشواره مع نابولي وصناعة 5 آخرين في 122 مباراة خاضهم الفريق.

ولم يسجل ميليك في مباراتين خاضهم مع مارسيليا في الدوري الفرنسي حتى الآن.