عقوبات رابطة الأندية.. غرامة مالية على الأهلي والزمالك
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 21:22
كتب : بسام أبوبكر
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن العقوبات الخاصة مباريات الأسبوع الماضي من الدوري المصري.
وشهدت العقوبات غرامات مالية ع لى الأهلي والزمالك بسبب السباب الجماعي خلال مباراتي الفريقين.
وكذلك إيقاف أكثر من عنصر في باقي المباريات.
وجاءت العقوبات كالآتي:
الأهلي × الإسماعيلي
فرض عقوبات مالية علي النادي الأهلي بسبب السباب الجماعي في مباراة الإسماعيلي.
الزمالك × الاتحاد السكندري
فرض عقوبات مالية على نادي الزمالك بسبب السباب الجماعي في مباراة الاتحاد السكندري.
إيقاف حسام عبد المجيد لاعب الزمالك مباراة واحدة.
بيراميدز × فيوتشر
إيقاف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز مباراة و غرامة 10 آلاف جنيه.
البنك الأهلي × المصري
إيقاف خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي مباراة و غرامة 10 آلاف جنيه.
المقاولون × فاركو
إيقاف محمود عبد العزيز لاعب المقاولون مباراتين للتدخل العنيف.
إيقاف كينج سوكاري لاعب فاركو مباراة واحدة.
سموحة × الجونة
إيقاف عمرو طارق لاعب الجونة مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة مؤكدة.