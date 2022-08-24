عقوبات رابطة الأندية.. غرامة مالية على الأهلي والزمالك

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 21:22

كتب : بسام أبوبكر

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن العقوبات الخاصة مباريات الأسبوع الماضي من الدوري المصري.

وشهدت العقوبات غرامات مالية ع لى الأهلي والزمالك بسبب السباب الجماعي خلال مباراتي الفريقين.

وكذلك إيقاف أكثر من عنصر في باقي المباريات.

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك – 6 وجوه جديدة من فيريرا في مواجهة المصري سيد نيمار يكشف لـ في الجول وعد فيريرا التاريخي بعد تغيير مركزه.. وحلم يتمنى تحقيقه في الجول يكشف - ماذا يدور على طاولة اجتماعات الخطيب ولجنة التخطيط في الأهلي

وجاءت العقوبات كالآتي:

الأهلي × الإسماعيلي

فرض عقوبات مالية علي النادي الأهلي بسبب السباب الجماعي في مباراة الإسماعيلي.

الزمالك × الاتحاد السكندري

فرض عقوبات مالية على نادي الزمالك بسبب السباب الجماعي في مباراة الاتحاد السكندري.

إيقاف حسام عبد المجيد لاعب الزمالك مباراة واحدة.

بيراميدز × فيوتشر

إيقاف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز مباراة و غرامة 10 آلاف جنيه.

البنك الأهلي × المصري

إيقاف خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي مباراة و غرامة 10 آلاف جنيه.

المقاولون × فاركو

إيقاف محمود عبد العزيز لاعب المقاولون مباراتين للتدخل العنيف.

إيقاف كينج سوكاري لاعب فاركو مباراة واحدة.

سموحة × الجونة

إيقاف عمرو طارق لاعب الجونة مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة مؤكدة.

الأهلي الزمالك رابطة الأندية
نرشح لكم
خبر في الجول – دغموم.. المصري يتمم أولى صفقاته الصيفية قائمة الزمالك – 6 وجوه جديدة من فيريرا في مواجهة المصري سيد نيمار يكشف لـ في الجول وعد فيريرا التاريخي بعد تغيير مركزه.. وحلم يتمنى تحقيقه في الجول يكشف - ماذا يدور على طاولة اجتماعات الخطيب ولجنة التخطيط في الأهلي الأهلي: اجتماعات مكثفة بين الخطيب ولجنة التخطيط والقرارات بنهاية الدوري بتعادل أمام الإسماعيلي.. إيسترن كومباني يُعقد حظوظه في البقاء مباشر في الدوري - الأهلي (1)-(0) إنبي.. صلاح محسن يهدر هدفا محققا تشكيل إنبي - إيبوكا ومصطفى شلبي يقودان الهجوم أمام الأهلي
أخر الأخبار
خبر في الجول – دغموم.. المصري يتمم أولى صفقاته الصيفية 17 دقيقة | ميركاتو
عقوبات رابطة الأندية.. غرامة مالية على الأهلي والزمالك 22 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد ينهي اهتمامه في التعاقد مع موراتا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال أوروبا – طرابزون (0) - (0) كوبنهاجن.. هجوم تركي 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
على طريقة "مارفل".. بايلي ينتقل من مانشستر يونايتد إلى مارسيليا 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك – 6 وجوه جديدة من فيريرا في مواجهة المصري ساعة | الكرة المصرية
إلى فرنسا من جديد.. سكاي: نيس يستعير بيبي من أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
سيد نيمار يكشف لـ في الجول وعد فيريرا التاريخي بعد تغيير مركزه.. وحلم يتمنى تحقيقه ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة