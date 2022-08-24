على طريقة "مارفل".. بايلي ينتقل من مانشستر يونايتد إلى مارسيليا

أعلن مانشستر يونايتد انتقال مدافعه إيريك بايلي رسميا إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشار يونايتد إلى أن مارسيليا يحق له ضم المدافع الإيفواري نهائيا بعد ذلك.

وبعدها بدقائق نشر مارسيليا فيديو تقديمي للاعب الإيفواري ليعلن ضمه على طريقة الإعلانات التشويقية لشركة الأفلام الشهيرة "مارفل".

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن مارسيليا قد يدفع 6 ملايين يورو لضم بايلي حال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانضم بايلي إلى يونايتد قادما من فياريال في عام 2016 وتوج مع الشياطين الحُمر بالدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدرع الخيرية.

وشارك بايلي مع يونايتد في 113 مباراة سجل خلالهم هدفا جاء أمام سوانزي سيتي في عام 2017.

وبذلك يضم يونايتد في خط دفاعه الآن كل من ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف وهاري ماجواير.