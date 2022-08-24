على طريقة "مارفل".. بايلي ينتقل من مانشستر يونايتد إلى مارسيليا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

إريك بايلي مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد انتقال مدافعه إيريك بايلي رسميا إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشار يونايتد إلى أن مارسيليا يحق له ضم المدافع الإيفواري نهائيا بعد ذلك.

وبعدها بدقائق نشر مارسيليا فيديو تقديمي للاعب الإيفواري ليعلن ضمه على طريقة الإعلانات التشويقية لشركة الأفلام الشهيرة "مارفل".

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن مارسيليا قد يدفع 6 ملايين يورو لضم بايلي حال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانضم بايلي إلى يونايتد قادما من فياريال في عام 2016 وتوج مع الشياطين الحُمر بالدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدرع الخيرية.

وشارك بايلي مع يونايتد في 113 مباراة سجل خلالهم هدفا جاء أمام سوانزي سيتي في عام 2017.

وبذلك يضم يونايتد في خط دفاعه الآن كل من ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف وهاري ماجواير.

مانشستر يونايتد مارسيليا بايلي
نرشح لكم
سكاي: يونايتد يرفع عرضه لـ أياكس من أجل ضم أنتوني ذا أثليتك: في صفقة ضخمة.. نيوكاسل يقترب من التعاقد مع إيزاك سكاي: وست هام يتقدم بعرض لضم لوكاس باكيتا حوار جوتا - عن بداياته في كرة القدم والتواجد مع ليفربول ومركزه المفضل ذا أثليتيك: شرط من تين هاج لبقاء رونالدو.. وموقف أنتوني وجاكبو هالاند: احتفلت بهدف أجويرو في 2012 بجنون.. وهذا ما أفضل فعله داخل الملعب من غرب لندن إلى شرقها.. وست هام يتعاقد مع إيمرسون ظهير تشيلسي والدة طفل الهاتف: رونالدو أكثر شخص مغرور ويعاني من مشكلة
أخر الأخبار
خبر في الجول – دغموم.. المصري يتمم أولى صفقاته الصيفية 23 دقيقة | ميركاتو
عقوبات رابطة الأندية.. غرامة مالية على الأهلي والزمالك 28 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد ينهي اهتمامه في التعاقد مع موراتا 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة أبطال أوروبا – طرابزون (0) - (0) كوبنهاجن.. تعادل سلبي مستمر 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
على طريقة "مارفل".. بايلي ينتقل من مانشستر يونايتد إلى مارسيليا 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك – 6 وجوه جديدة من فيريرا في مواجهة المصري ساعة | الكرة المصرية
إلى فرنسا من جديد.. سكاي: نيس يستعير بيبي من أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
سيد نيمار يكشف لـ في الجول وعد فيريرا التاريخي بعد تغيير مركزه.. وحلم يتمنى تحقيقه ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة