في الجول يكشف - ماذا يدور على طاولة اجتماعات الخطيب ولجنة التخطيط في الأهلي

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 20:15

كتب : أحمد الخولي

اجتماع محمود الخطيب مع لجنة التخطيط

اجتماعات مستمرة حتى نهاية الموسم بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط، هذا ما أعلن عنه النادي الأحمر.

وأعلن الأهلي أن الاجتماعات بين الخطيب ولجنة التخطيط بعضوية كل من محسن صالح وزكريا ناصف، بحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وذلك لإعادة ترتيب كافة الأمور الإدارية والفنية الخاصة بمنظومة الفريق الأول لكرة القدم بالكامل، واتخاذ خطوات عاجلة يتم الإعلان عنها عقب المباراة الأخيرة للأهلي في بطولة الدوري.

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فماذا سيأتي في هذه الاجتماعات، وما هي الأمور التي سيتم مناقشتها؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

الأمر الأهم الذي سيتم مناقشته في اجتماعات الخطيب ولجنة التخطيط هو مستقبل ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأحمر.

وسيكون الاتجاه الأكبر هو رحيل المدرب البرتغالي عن تدريب الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

ويرى الخطيب ولجنة التخطيط في الأهلي أن استمرار سواريش سيكون مخاطرة كبيرة في الموسم المقبل وقد يؤدي إلى تأخر الفريق في الظهور بشكل جيد وخسارة العديد من النقاط.

الأمر الذي سيؤدي إلى غضب الجمهور تجاه المدرب. ولذلك القرار الأقرب الذي سيتم الإعلان عنه بنهاية الموسم هو رحيل سواريش عن تدريب الأهلي.

وكان الأهلي أعلن أمس الثلاثاء قبول استقالة مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي وتوجيه الشكر لها.

وبدأت الإدارة الحمراء التحضير سريعا لموسم الانتقالات، أملا في التعويض بالموسم المقبل بعد موسم غير مرضي لجماهير الأهلي.

ويسعى النادي الأهلي لحسم بعض الصفقات الخاصة بالموسم الجديد مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.

ويتبقى للأهلي مباراتين في الدوري أمام كل من طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

وكشف FilGoal.com كيف يفكر الأهلي في ملف صفقات الموسم الجديد.(طالع التفاصيل)

الأهلي محمود الخطيب لجنة التخطيط ريكاردو سواريش
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