في الجول يكشف جديد ميركاتو الأهلي.. التفاوض مع بوبو وثنائي سيراميكا وموقف ماشاريبوف

بعد موسم غير مرضي لجماهير الأهلي، بدأت الإدارة التحضير سريعا لموسم الانتقالات، أملا في التعويض بالموسم المقبل.

ويسعى النادي الأهلي لحسم بعض الصفقات الخاصة بالموسم الجديد مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.

يستعرض لكم FilGoal.com جديد ميركاتو الأهلي حتى الآن.

التفاوض مع ماشاريبوف

علم FilGoal.com أن الأهلي دخل في مفاوضات مع النصر السعودي لضم جلال الدين ماشاريبوف.

النادي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع في انتظار الاتفاق مع النصر.

ولعب ابن الـ27 عاما، 29 مباراة بقميص النصر، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

ويلعب ماشاريبوف في مركز الجناح الأيسر بشكل رئيسي، بجانب قدرته على اللعب كمهاجم وجناح أيمن.

ثنائي سيراميكا .

أتم الأهلي اتفاقه في وقت سابق على الشروط الشخصية مع الثنائي مصطفى ميسي وشادي حسين.

وتوصل الأهلي لاتفاق من حيث المبدأ مع سيراميكا كليوباترا على ضم الثنائي.

الأهلي عرض في وقت سابق إعارة لاعب، وبيع وآخر بصفة نهائية من أجل إتمام الصفقة، قبل أن يطلب سيراميكا لاعبين بشكل نهائي بجانب لاعب آخر على سبيل الإعارة.

سيراميكا حدد وقتها الرباعي محمد شريف، وحسام حسن، ومحمد محمود، وصلاح محسن لاختيار اثنين منهم للانضمام إلى الفريق حسبما علم FilGoal.com.

الأقرب الآن في الأهلي هو الاستقرار على بقاء محمد شريف، وبالتالي عدم احتمالية دخوله في صفقة تبادلية.

ووضع سيراميكا كليوباترا اسم حسام حسن كاختيار أول بالنسبة له، ثم صلاح محسن.

وإذا لم يتمكن من الحصول على خدمات حسام حسن، فإن البديل بالنسبة له هو أحمد ياسر ريان.

ولا يمانع الأهلي رحيل اثنين منهم إلى سيراميكا كليوباترا في انتظار الاتفاق مع اللاعبين.

ويرغب سيراميكا كليوباترا الحصول على خدمات الرباعي محمد محمود، ومحمد مغربي، ومحمد شكري وأحمد نبيل "كوكا"، سواء بإقحامهم داخل صفقة انتقال مصطفى سعد "ميسي" وشادي حسين، أو بشكل منفصل عن الصفقة.

ولعب شادي حسين 30 مباراة في الدوري هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدف آخر.

أما مصطفى سعد "ميسي" فخاض 29 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفا واحدا، وصناعة 3 آخرين.

جديد صفقة بوبو

علم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي دخل في مفاوضات مع فيوتشر لضم محمد رضا "بوبو".

والآن، توصل الأهلي لاتفاق مع بوبو على الشروط الشخصية من أجل الانضمام للفريق الموسم المقبل.

وطلب فيوتشر وقتها أربعة لاعبين وهم حسام حسن، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، بنظام الانتقال النهائي، بالإضافة إلى استعارة محمد محمود.

وترى إدارة فيوتشر أن صغر سن بوبو يرفع من قيمته السوقية، خصوصًا بعد تألقه الموسم الحالي في الدوري.

ويبلغ بوبو من العمر 21 عامًا، وانضم إلى فيوتشر قادمًا من وادي دجلة وظهر بشكل مميز معه.

وخاض بوبو 27 مباراة مع فيوتشر في الموسم الجاري، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.