الأهلي: اجتماعات مكثفة بين الخطيب ولجنة التخطيط والقرارات بنهاية الدوري

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 19:58

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب رئيس الأهلي

أعلن الأهلي عن استمرار الاجتماعات المكثفة بين محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط بالنادي.

واستمرت الاجتماعات بين الخطيب ولجنة التخطيط بعضوية كل من محسن صالح وزكريا ناصف، بحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وذلك لإعادة ترتيب كافة الأمور الإدارية والفنية الخاصة بمنظومة الفريق الأول لكرة القدم بالكامل، واتخاذ خطوات عاجلة يتم الإعلان عنها عقب المباراة الأخيرة للأهلي في بطولة الدوري.

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وكان الأهلي أعلن أمس الثلاثاء قبول استقالة مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي وتوجيه الشكر لها.

وبدأت الإدارة الحمراء التحضير سريعا لموسم الانتقالات، أملا في التعويض بالموسم المقبل بعد موسم غير مرضي لجماهير الأهلي.

ويسعى النادي الأهلي لحسم بعض الصفقات الخاصة بالموسم الجديد مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.

وكشف FilGoal.com كيف يفكر الأهلي في ملف صفقات الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب
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