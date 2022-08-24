سكاي: يونايتد يرفع عرضه لـ أياكس من أجل ضم أنتوني
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 18:15
كتب : FilGoal
رفع مانشستر يونايتد عرضه لأياكس من أجل ضم الجناح البرازيلي أنتوني خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
أنتوني
النادي : أياكس
وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الأربعاء في تقرير لها أن عرض يونايتد الجديد لأياكس بلغ 80 مليون جنيه إسترليني ويصل لـ94 مليونا بسبب الحوافز والمتغيرات.
وكان عرض يونايتد السابق يبلغ قيمته 67 مليون جنيه إسترليني.
وأوضح التقرير أن مصادر قريبة من الصفقة تأمل في إتمامها خلال الأسبوع الجاري.
ويرغب أنتوني في الانتقال إلى مانشستر يونايتد وغاب عن المشاركة في مباراة أياكس الأخيرة في الدوري وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى مسرح الاحلام.
وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.
وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.
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